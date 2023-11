Dimitrijević (Crta) za Betu: Najčešće nepravilnosti funkcionerska kampanja i pritisak na birače

Posmatračka misija Crta nadgledaće tok izbornog procesa kao i izborni dan na hiljadu biračkih mesta i redovno će obaveštavati javnost o eventualnim nepravilnostima u izbornom procesu, izjavio je direktor pravnih poslova Crte Pavle Dimitrijević.

On je za agenciju Beta rekao da su najčešće zabeležene nepravilnosti zloupotreba javnih resursa, zloupotreba u funkcionerskoj kampanji i pritisak na birače.

Dimitrijević je dodao da će deo posmatračke misije Crta koji prati rad izborne administracije nastaviti da prati sve postupke do konačnog proglašenja listi, dopune koje će te liste podneti do utorka u ponoć do kada imaju rok da dostave potpise birača koji nedostaju i dalji rad izborne administracije koji se odnosi na propisivanje svih akata u vezi sa izbornim danom.

„Što se tiče praćenja same izborne kampanje pravni tim crte će analizirti sve nalaze koji dolaze od dugoročnih posmatrača, a koji sadrže podatke ili ukazuju na zloupotrebu javnih resursa, zloupotrebu u funkcionerskoj kampanji i pritisaka na birače, budući da su to nepravilnosti koje se najviše javljaju u izbornom procesu“, rekao je Dimitrijević.

Kada je reč o samom izbornom danu, pojasnio je da sve proglašene liste imaju pravo na članove i zamenike članova biračkih odbora u proširenom sastavu i podsetio da stranke, odnosno liste mogu odrediti članova i njihovih zamenika onoliko koliko ima biračkih mesta, a trenutno ih je oko 8500 u Srbiji.

Dimitrijević je rekao da nisu tačne tvrdnje pojedinih političara da će opozicione liste „imati više posmatrača na biračkim mestima“ jer kako je naveo „naš zakon ne poznaje stranačke posmatrače“, već samo članove odbora.

„Kada posmatrač Crte uoči nepravilnsti na biračkom mestu, on daje informacije pre svega štabu Crte, zbog dodatne pravne analize i procene težine primećenih neprvlnosti. Svaki akreditovani domaći posmatrač ima pravo, odnosno mogućnost da upiše primedbe u zapisnik o posmatračima i navodi iz tog zapisnika u smislu primedbi može da se korisiti u eventuačnom postupku zaštite biračkog prava posle izbornog dana“, rekao je direktor pravnih poslova Crte .

Takođe je najavio da će Crta tokom izbornog dana obaveštavati javnost o toku samog glasanja uključujući i izlaznost, ali i ono što je Crti najvažnije – u kojoj meri se izborni dan odvija u skladu sa propisima o glasanju i u kojoj meri se primećuju eventualne nepravilnosti na biračkim mestima.

Ranijih godina, Crta je takođe pratila izborni proces, objavljivala procene izlaznosti, primećene nepravilnosti i na kraju finalni izveštaj o toku izbora.

(Beta)

