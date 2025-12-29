Dinić (ZLF): Ostavke četri člana REM-a pokazale da proces izbora tog tela nema legitimitet

„Imali smo šansu da društveno-političku krizu u kojoj se nalazi Srbija krenemo da rešavamo kroz jedan zajednički i koordinisan proces. Svi su želeli da učestvuju u ovom procesu, svi su doprineli i na kraju je vlast uspela sve da pokvari“, kazao je on na sednici skupštinskog Odbora za kulturu i inforimisanje na kojoj je doneta odluka o novom procesu izbora kandidata REM-a.
Dodao je da se vlast boji Evropske unije i da ima problem zbog procesa izbora članova saveta REM-a.
„Najbolji dokaz stanja elektronskih medija u Srbiji je što studenti u blokadi danas nisu pozvani ni na jednu televiziju sa nacionalnom frekvencijom“, rekao je Dinić.
(Beta)
