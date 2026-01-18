Diplomata Slobodan Šoja: Kanada je spoznala Kinu tokom posete premijera Karnija

Kanada je spoznala Kinu i shvatila da mora da promeni svoju percepciju te zemlje, kao i da u Kini, umesto opasnosti, pronađe pravog i pouzdanog ekonomskog partnera, ocenjuje istoričar i diplomata iz Sarajeva Slobodan Šoja.

On je, u autorskom tekstu za Kinesku medijsku grupu (CMG), pod nazivom „Kinesko-kanadsko strateško partnerstvo ili tiha pobeda NR Kine“ naveo da se do pre nekoliko meseci „moglo kazati da je Kina bila nekoliko velikih koraka ispred Kanade jer poznaje Kanadu, ali Kanada ne poznaje Kinu“.

„Razvoj događaja u poslednjih nekoliko meseci, međutim, ali i opšti globalni kontekst u kojem živimo zbog radikalizovane i nepredvidive politike SAD sugeriše nam da kažemo kako je Kanada konačno spoznala Kinu i shvatila da mora promijeniti svoju percepciju Kine i u Kini umjesto opanosti pronaći pravog i pouzdanog ekonomskog partnera“, navodi se u tekstu i dodaje da je premijer Kanade Mark Karni to učinio tokom svoje trodnevne posete Kini.

To je bila prva poseta kanadskog premijera Kini od 2017. godine.

Šoja navodi da je bivši premijer Kanade Džastin Trudo imao „dve neuspešne posete Kini, 2016. i 2017. godine pa su odnosi zahladneli, a vrhunac hladnoće dosegnuli kad je Kanada, po nalogu SAD, krajem 2018. godine, na aerodromu u Vankuveru uhapsila finansijsku direktorku kompanije Huawei Meng Vanžu“.

Kina je na to odgovorila hapšenjem dvojice kanadskih diplomata, Majkla Kovriga i Majkla Spavora, dok je Meng sa njima puštena iz pritvora u septembru 2021. godine.

U tekstu se dalje navodi da je zato „veoma važna poseta aktuelnog kanadskog premijera, pre svega što se uopšte dogodila“.

„Premijer Karni je došao u Kinu u teškim ekonomskim i političkim trenucima za Kanadu. Ekonomskim zato jer Kanada sve više trpi kineske visoke carine za koje je, vidjeli smo, sama kriva, a političkim jer je postala objekat agresivnog američkog predsednika kome otimanje tuđih zemalja ili aneksija susjednih zemalja ne predstavlja nikakav međunarodni skandal. Za Kanadu je preko noći predviđena sudbina da se spoji sa SAD. To Kanada prirodno ne želi uraditi i stoga joj približavanje Kini može samo odgovarati“, navodi Šoja.

On je dodao da je Peking, posle Vašingtona, najvažniji trgovinski partner, a da bi poseta Karnija trebalo da dodatno ojača tu saradnju.

„Kanada želi strateško partnerstvo koje će biti fokusirano na pitanja u kojima nema razmimoilaženja, a to je pre svega trgovina“, navodi se u tekstu i dodaje Karnijev citat da „Kanada mora zacrtati jednu liniju svoje plovidbe po svetu koja će biti onakva kakva je realno, a ne onakva kakvu bismo željeli da bude. Kanada i Kina imaju različite sisteme. Mi međusobno poštujemo sve te razlike“.

Karni je, kako se dodaje, imao uspešnu i obećavajuću posetu Kini i objavio novu eru odnosa dve zemlje.

U tekstu se dalje navodi da su Karni i Si rešili probleme dodatnih carina, kao i su lideri potpisali osam protokola o saradnji, koji, prema Karniju, predstavljaju „temelj novog strateškog partnerstva sa Kinom“.

Kineski premijer Li Ćijang je kazao da su „Kina i Kanada zemlje koje su ekonomski snažno komplementarne. Kina je spremna na jačanje razmene u različitim oblastima na različitim nivoima, u oblastima ekonomije, trgovine, nauke, tehnologije, poljoprivrede“, dodaje Šoja.

Ovo je istovremeno tiha pobeda Kine zato što ona polako i strpljivo uspeva da ubedi zemlje sveta da vodi miroljubivu politiku i da može biti pouzdan strateški partner ukoliko se bilateralni odnosi grade iskreno i sa dobrim namerama sa obje strane, što je kanadski premijer shvatio, zaključuje se u tekstu.

