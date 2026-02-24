Direktor Agencije za prostorno planiranje: Rok do 10. marta za ispravljanje grešaka za upis objekata

Direktor Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Đorđe Milić izjavio je danas da je rok za ispravljanje tehničkih grešaka za upis prava na nepokretnosti do 10. marta, i da građani imaju pravo na prigovor.

„Mi imamo rok od osmog februara do 10. marta, gde mogu da se dopunjavaju predmeti, da se daju prigovori i eventualno da se ispravi neka tehnička greška“, rekao je Milić za Radio-televiziju Srbije.

Naveo je da su potvrde dokumenti na osnovu kojih se vrši upis i koje se šalju direktno u katastar, da ih je izdato oko 1.000, i da se zahtevi rešavaju po redosledu prijavljivanja.

„Ne izdaju se rešenja, vrši se direktan upis, na osnovu potvrda koje izdaje agencija i mi sprovodimo vrlo odgovoran zadatak da konačno izvršimo te upise objekata koji nisu do sada iz nekih razloga bili upisani u Katastar“, kazao je on.

Dodao je da će građani koji su podneli zahteve dobiti obaveštenje putem mejla ili broja telefona za uplatu određene naknade, i da imaju rok od 30 dana da to učine.

„Potvrda ima izvšni karakter, to je interni dokument koji se šalje direktno Republičko-geodetskom katastru, ali vi dobijate obaveštenje da je izvršen upis kao neko ko je prijavio svoj objekat koji nije upisan, da treba da se uplati naknada“, izjavio je Milić.

(Beta)

