Direktor Azotare u Pančevu: Nadamo se da će pretovar amonijum nitrata iz Bara početi danas

Generalni direktor Azotare iz Pančeva, koja nadzire prevoz amonijum nitrata iz Luke Bar, Danilo Tomašević izrazio je nadu da će pretovar amonijum nitrata početi danas.

„Sve je bezbedno, nema nikakvih prepreka“, kazao je Tomašević za Radio televiziju Crne Gore (RTCG).

Brod sa više od 30.000 tona amonijum nitrata iz Rusije, namenjenih za Azotaru Pančevo, napustio je 8. avgusta Luku Bar i usidrio se na nekih kilometar od obale.

On je od 28. jula u barskoj luci. Dislociran je dok se ne utvrdi da li je bezbedan pretovar tereta, objavili su lokalni mediji pozivajući se na izvore iz Luke Bar.

Teret, amonijum nitrat, koji se uglavnom koristi kao đubrivo, u određenim uslovima može biti zapaljiv, posebno ako se neadekvatno skladišti.

Prema Tomaševićevim rečima, brod je i dalje statičan i čeka da se vrati na dok pa da i pretovar počne.

Tomašević tvrdi da je menadžment Luke Bar odlučio da brod, bez konsultacije sa nadležnim službama, odvežu i pomere na međunarodno sidrište.

„To je urađeno zato što se podigla takva medijska prašina i ljudi su bili toliko uplašeni“, rekao je on.

On je podvukao da Luka Bar nije trebalo to da uradi dok se ne dobiju zvanični rezultati svih relevantnih institucija koje su pozvali da dođu na brod.

„Pozvali smo veštake međunarodne struke, Jugoinspekt Novi Sad, Biroveritas Astonia. Ljudi su došli, izašli na teren, uzeli uzorke, poneli ih u laboratorije. Dobili smo sve analize i utvrdili da je đubrivo u stanju u kojem može da se pretovara, da nije promenio granulometrijski sastav, da je statička snaga granule ostala ista kao što je bila i da pretovar može da se nastavi bezbedno bez ugrožavanja bilo koga“, istakao je generalni direktor Azotare u Pančevu.

Odgovarajući na pitanje da li je iko od crnogorskih institucija bio prisutan, Tomašević je rekao da su tu bili predstavnici Luke Bar koji su pogledali teret i uzeli uzorke.

„Luka Bar je luka koja se bavi opasnim teretima. Ovaj teret ima klasu opasnosti 5.1. On oksidiše i nije eksplozivan. Ljudi moraju da budu svesni da se u Bejrutu aktivirao amonijum nitrat poroznog tipa koji se koristi za tehničku industriju. On nema veze sa našim đubrivom“, rekao je on.

Tomašević tvrdi da ovakav amonijum nitrat ne može izazvati nikakvu eksploziju osim ukoliko ne prođe kroz veoma komplikovan tehnički proces.

Iako u crnogorskoj luci nije bilo planirano skladištenje već samo pretovar i tranzit prema Srbiji, slučaj je u fokusu javnosti zbog tragedije u libanskom glavnom gradu Bejrutu od pre tri godine.

Tada je nepropisno lagerovanje gotovo 3.000 tona amonijum nitrata dovelo do eksplozije, u kojoj je stradalo više stotina ljudi, a više hiljada povređeno.

On je rekao da nije tačno da su Hrvatska i Albanija odbili prijem ovog pretovara.

„Kao naručilac tereta tvrdim da je jedino mesto istovara Luka Bar iz više razloga. U interesu mi je da razvijam Luku, kao i strateški pravac i da hranim sirovinama našu fabriku“, istakao je Tomašević.

Poručio je i da javnost mora da zna da svaka materija može biti opasna pod određenim uslovima, od pšenice, paste za zube, pa nadalje.

Pančevo, jedna od najvećih kompanija mineralnog đubriva u regionu, naručila je sedam miliona dolara vrednu pošiljku iz Rusije.

Za pošiljku je korišćen „Blue one“, teretni brod velike nosivosti, koji plovi pod zastavom Liberije.

Brod je isplovio 13. jula iz Sankt Peterburga i krajem meseca uplovio u Luku Bar.

Iz crnogorske luke trebalo je da se pretovara u železničke vagone i isporuči kompaniji u Pančevu.

Azotara je na osnovu ugovora bila zadužena za nadzor i kontrolu uslova u kojima se odvija pretovar tereta.

(Beta)

