Direktor ERS podneo krivičnu prijavu protiv osobe koja mu je ponudila mito od pola miliona maraka

Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske (ERS) Luka Petrović (SNSD) podneo je Policijskoj upravi i Okružnom javnom tužilaštvu Trebinje krivičnu prijavu protiv osobe S.D. iz Banjaluke koje mu je, kako tvrdi, ponudila mito od 500.000 konvertibilnih maraka (više od 250 hiljada evra).

Petrović je na svom Fejsbuk nalogu objavio da smatra da mu je mito ponuđen kako bi, iskorišćavajući politički i privredni uticaj u Hercegovini i Republici Srpskoj, „otkočio“ i na taj način realizovao projekat strica S.D, vlasnika privrednog društva iz Banjaluke, koji ima nameru da u Trebinju izgradi solarnu fotonaponsku elektranu.

„Odmah sam mu, bez odlaganja, jasno stavio do znanja da to nije tema o kojoj može da razgovara sa mnom. Iz izjave prijavljenog je jasno da je imao nameru da ja, koristeći svoj politički i privredni uticaj, preduzmem određene radnje uz protivnovčanu uslugu“, naveo je Petrović.

Dodao je da je njegova „moralna i zakonska obaveza da prijavi moguće elemente krivičnog dela davanje mita i trgovina uticajem“, pre svega, kako je istakao, jer se u vreme izborne kampanje, ovakvim ponašanjem, „pokušava narušiti njegov ugled, kredibilitet i autoritet“.

Petrović je još naveo da je u prijavi predložio da se „saslušaju i uzmu iskazi od svih navedenih osoba i preduzmu sve ostale istražne radnje s ciljem otkrivanja motiva, nalogodavaca i izvršilaca navedenih krivičnih dela“.

„Moja lična procena je da postoji korupcionaško/profitni/politički motiv, kako bi se moja ličnost potencijalno diskreditovala. Motiv podnošenjem ove krivične prijave je da se posredstvom nadležnih organa otkriju nalogodavci i učesnici ove ideje, jer znajući da u privrednom i političkom životu ima uvek nečasnih i zlonamernih radnji, izražavam sumnju da to može biti i ovaj bezuspešni pokušaj“, zaključio je direktor ERS.

Premijer RS Savo Minić juče je najavio moguću smenu Petrovića sa čela ERS, jer je, kako je kazao, „umoran i radi stereotipno“.

Takva najava stigla je posle zahteva ERS da u RS početkom sledeće godine poskupi struja za dvadeset odsto.

Izvori agencije Beta iz vrha SNSD-a navode da to nije razlog za moguću Petrovićevu smenu, već sukobi frakcija unutar te političke partije, u kojoj Igor Dodik, sin lidera SNSD-a Milorada Dodika, pokušava stranku u potpunosti da stavi pod svoj uticaj.

(Beta)

