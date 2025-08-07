Direktor Infrastrukture železnice Srbije: Železnička stanica Beograd Centar bezbedna za korišćenje

Direktor preduzeća „Infrastrukture železnice Srbije“ Zoran Jevtić je kazao da je Železnička stanica „Beograd-Centar“ (Prokop) bezbedna za korišćenje i da saobraćaj neće biti obustavljen tokom planiranih radova, prenela je Radio-Televizija Srbije (RTS).

Jevtić je demantovao objavljene tvrdnje da noseći stubovi zgrade pucaju.

„Danas su završeni radovi na dva stuba koja su sanirana tokom prethodna dva meseca“, rekao je Jevtić.

Najavio je da će nastaviti radovi na ojačavanju pojedinih peronskih grada i da je u toku je tenderska procedura za određivanje najpovoljnijeg ponuđača.

Međutim, građevinski inženjer iz Austrije Edin Drljo, stručnjak za statiku, upozorio je da će se srušiti zgrada podignuta na ploči nad peronima Železničke stanice ako otkažu dva stuba na kojima „stoji“ ta zgrada i apelovao da stanicu hitno treba zatvoriti, objavila je u sredu Nove ekonomija.

Drljo je posetio Prokop i objavio fotografije kako radnici „zamazuju“ pukotine popunjavajući ih malterom ili lepkom, ali jer kazao da to ne rešava problem.

„To je veliki problem. Ono što meni smeta je što oni dozvoljavaju da 550 ljudi boravi u zgradi koja je direktno iznad toga. Zgrada praktično stoji na ta dva stuba i ako oni otkažu, zgrada će pasti“, kazao je Drljo.

Tender koji se odnosi na ojačanje peronskih greda biće otvoren do 14. avgusta, a po pisanju Forbs-a, Infrastruktura železnice Srbije je u aprilu dobila odobrenje za sanaciju dva stuba u podzemnom delu stanice.

Drljo je rekao da građevinska dokumentacija stanice „potvrđuje ono što su i drugi iz struke ranije upozoravali: da je opterećenje veliko i da toliko objekata nije predviđeno da se nađe na ploči koja nosi sve te zgrade“, te da se statički proračun mora hitno staviti stručnjacima na uvid radi nezavisne provere.

Građevinski inženjer Danijel Dašić je takođe rekao da je statika problem i da se „stubovi toliko raspadaju, da je sada već u pitanju najverovatnije i nosivost samog temelja“, a „to je nepopravljivo“ i opasno.

Na pitanja o Prokopu Saobraćajni institut CIP i Infrastruktura železnice Srbije nisu dostavili odgovore Novoj ekonomiji.

(Beta)

