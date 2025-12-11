Direktor policije: Stopa kriminala manja za pet odsto u odnosu na 2024, rešena sva teška ubistva

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je stopa kriminala u Srbiji „u kontinuiranom padu“ i da je od početka godine zabeleženo smanjenje od pet odsto u odnosu na 2024. godinu.

On je na konferenciji za novinare u Beogradu rekao da je zabeležen manji broj krivičnih dela protiv života i tela u odnosu na 2024. godinu i da je policija rešila svih 29 teških ubistava.

Po njegovim rečima, ove godine dogodilo se 30 ubistava, a u istom periodu prošle godine 17.

„Dogodilo se i 77 ubistava u pokušaju, a lane su zabeležena 83 takva slučaja. Kada je reč o silovanjima, 48 je počinjeno u 2025. godini, a prošle je bilo 44“, rekao je Vasiljević posle kolegijuma Direkcije policije.

Kazao je da je broj krivičnih dela protiv imovine manji za četiri odsto u odnosu na isti period 2024. godine kao i da je za 11 meseci ove godine evidentirano 11.938 krađa, a u istom periodu prošle godine 12.288.

Dodao je da je broj razbojništava veći i da se dogodilo 600 takvih slučajeva, a u 2024. godini ih je bilo 446.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com