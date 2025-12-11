Direktor policije: Stopa kriminala manja za pet odsto u odnosu na 2024, rešena sva teška ubistva

On je na konferenciji za novinare u Beogradu rekao da je zabeležen manji broj krivičnih dela protiv života i tela u odnosu na 2024. godinu i da je policija rešila svih 29 teških ubistava.
Po njegovim rečima, ove godine dogodilo se 30 ubistava, a u istom periodu prošle godine 17.
„Dogodilo se i 77 ubistava u pokušaju, a lane su zabeležena 83 takva slučaja. Kada je reč o silovanjima, 48 je počinjeno u 2025. godini, a prošle je bilo 44“, rekao je Vasiljević posle kolegijuma Direkcije policije.
Kazao je da je broj krivičnih dela protiv imovine manji za četiri odsto u odnosu na isti period 2024. godine kao i da je za 11 meseci ove godine evidentirano 11.938 krađa, a u istom periodu prošle godine 12.288.
Dodao je da je broj razbojništava veći i da se dogodilo 600 takvih slučajeva, a u 2024. godini ih je bilo 446.
(Beta)
