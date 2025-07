Direktor policije: Tokom blokade auto-puta kod Lajkovca privedeno 15 osoba

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je tokom sinoćnje tokom blokade auto-puta „Miloš Veliki“ kod Lajkovca privedeno 15 osoba, koje su upućene kod sudije za prekršaje, a da će protiv ukupno 249 lica biti podnete odgovarajuće prijave.

On je gostujući na RTS naveo da privedenima prete velike novčane kazne, a da građani koji blokiraju ovu saobraćajnicu „ugrožavaju i sopstvenu bezbednost, kao i bezbednost mnogih učesnika u saobraćaju“.

„Zamislite vi, izašla je grupa lica na auto-put i očekuje da tu bude bezbedna. Šta da se desilo da je neko, bilo ko, tu prođe hiljade i hiljade vozila, hiljade i hiljade stranih državljana, veliki broj teretnih motornih vozila, punih robe. Zamislite da jedan teretni kamion sa više desetina tona naiđe i naleti iz bilo kog razloga i uleti u tu masu i napravi katastrofu“, rekao je Vasiljević.

On je dodao da policiji ovaj događaj, koji se dogodio oko 21 čas nakon protesta u Lazarevcu, nije bio najavljen, ali da on to ne može ni biti.

Istakao je da su pripadnici Žandarmerije stigli na naplatnu rampu kod Lajkovca oko 22.10, a da je oko 22.30 okupljenima naređeno da se sklone sa auto-puta.

„Trudimo se da minimalnu silu upotrebljavamo, praktično da je ne upotrebljavamo. Samo da uspostavimo stabilan javni red i mir, stabilno funkcionisanje saobraćaja i da ne dozvolimo vršenje krivičnih dela. Tako ćemo biti i u budućnosti, ali nemojte da se niko zavarava da će moći da čini prekršaje, krivična dela, ugrožava bezbednost drugih lica i da će proći nekažnjeno“, rekao je Vasiljević.

On je naveo i da u ovom trenutku nema blokada ni u jednom delu Srbije, kao i da nemaju najave za večeras i ponovio da blokade velikih saobraćajnica neće biti dozvoljene.

(Beta)

