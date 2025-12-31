Direktor policije: U preko 9.000 zaplena oduzeto 6.100 kilograma droge – 6,6 odsto manje nego ranije

Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da je u Srbiji realizovano 9.817 zaplena u kojima je oduzeto 6.100 kilograma droge i 130 laboratorija droge i 9.999 krivičnih dela u vezi sa drogama što je za 6,6 odsto manje u odnosu na raniji period.

„Na teritoriji Srbije organizovane kriminalne grupe se kao primarnom delatnošću bave krijumčarenjem, proizvodnjom i tgovinom opojnih droga, krađom i prepravkom vozila, nedozvoljenim prelazima državne granice i krijumčarenjem ljudi i krivičnim delima u vezi sa proizvodnom i prometom doping sredstava“, kazao je Vasiljević za današnju „Politiku“.

Dodao je da je na predstavnike medija prilikom obavljanja posla u toku ove godine evidentiran 61 napad, 30 fizičkih i 31 verbalni, a da su krivične prijave podnete zbog 16 krivičnih dela i 16 prekršaja, a da je nadležnom tužilaštvu dostavljeno 28 izveštaja radi donošenja odluke.

Prema njegovim rečima, prijavljeno je 6,5 odsto manje krivičnih dela nasilje u porodici, 3.486 slučajeva, i evidentirano je 27 slučajeva ubistva u okviru porodičnih i partnerskih odnosa sa 31 žrtvom.

„U oblasti maloletničkog kriminala evidentirano je 4.285 krivičnih dela i prijavljeno je 2.675 maloletnih učinilaca. Učešće maloletničkog kriminala u ukupnom iznosilo je 7,4 odsto“, rekao je Vasiljević.

(Beta)

