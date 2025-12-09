Direktorat: Nema znakova da je Srbija ugrožena najnovijim dešavanjima u Černobilju

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije (SRBATOM) saopštio je danas nema znakova da je Srbija ugrožena najnovijim dešavanjima u Černobiljskoj nuklearnoj elektrani i da nije došlo do povećanja nivoa radioaktivnosti na teritoriji Srbije, odnosno da se vrednosti jačine ambijentalnog neekvivalenta doze gama-zračenja kreću u uobičajenim granicama.Iz SRBATOMA su preneli da neme razloga za zabrinutost u vezi sa mogućim nekontrolisanim širenjem radijacije, koja bi mogla imati posledice i za Srbiju, kao što je bio slučaj u aprilu 1986. sa černobiljskom nuklearkom, a nakon objave stručnjaka Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE), da je nova zaštitna kupola (NSC) u nuklearnoj elektrani Černobilj, koja je oštećena u napadu bespilotnih letelica u februaru 2025. godine, izgubila svoje primarne sigurnosne funkcije.

Kako je precizirano, prošle nedelje, tim MAAE završio je sveobuhvatnu procenu sigurnosti oštećenog NSC-a u nuklearnoj elektrani Černobilj, nakon čega je potvrđeno da je NSC izgubio svoje primarne sigurnosne funkcije, uključujući sposobnost potpunog zadržavanja radionuklida u okviru zaštitne kupole, ali je takođe utvrđeno da nije došlo do trajnog oštećenja nosećih konstrukcija ili sistema za praćenje stanja u zaštitnoj kupoli.

SRBATOM je podsetio da je javnost o događaju u Černobilju iz februara 2025. godine bila blagovremeno obaveštena i da ni tada nije zabeleženo odstupanje od uobičajenih nivoa radioaktivnosti.

Dodaju i da se ne očekuje da će u skorijem periodu u NSC-u biti aktivnih operacija, osim tekućeg održavanja.

Kako je ukazano, to faktički eliminiše bilo kakav rizik od nekontrolisanog širenja radioaktivnosti u okolinu, pod uslovom da u toku ratnog stanja na toj teritoriji ne dođe do daljih oštećenja NSC-a.

U skladu sa svojim nadležnostima, SRBATOM kontinuirano prati stanje u vezi sa nuklearkom u Ćernobilju i ukoliko budu dostupne zvanične informacije o navedenom događaju, javnost će biti blagovremeno obaveštena.

(Beta)

