Direktorka Nacionalne obaveštajne službe SAD: Iranski režim izgleda netaknut, ali je oslabljen

Američke obaveštajne službe veruju da iranski režim "izgleda netaknut, ali ozbiljno oslabljen zbog napada izvršenih protiv njegovog rukovodstva i vojnih kapaciteta", izjavila je danas direktorka Nacionalne obaveštajne službe Talsi Gabard (Tulsi Gabbard) tokom saslušanja u Senatu.

„Ako neprijateljski režim preživi, verovatno će pokušati da započne višegodišnje napore za obnovu svojih oružanih snaga, zaliha raketa i dronova“, naglasila je ona, dodajući da Teheran nije nastavio svoje aktivnosti obogaćivanja uranijuma posle američko-izraelske operacije u junu.

Talsi Gabard je rekla da je posle operacije Ponoćni čekić (Midnight Hammer), iranski program obogaćivanja nuklearnog uranijuma uništen, preneli su američki mediji.

Od tada nije učinjen nikakav napor za obnavljanje kapaciteta za obogaćivanje, navela je Talsi Gabard u dokumentu podnetom kongresnom odboru.

„Ulazi u podzemne objekte koji su bombardovani bili su prekriveni zemljom i zapečaćeni cementom“, dodala je ona.

Američko-izraelski vazdušni napadi na Iran počeli su 28. februara.

(Beta)

