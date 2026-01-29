Direktorka niške škole u kojoj je pao deo plafona: Učenik i logoped nisu povređeni

Direktorka Škole za osnovno i srednje obrazovanje dece sa invaliditetom „Carica Jelena“ Nataša Kaličanin rekla je danas da prilikom pada dela plafona u kancelariji logopeda u toj školi srećom nije bilo povređenih.

Ona je za agenciju Beta kazala da su tada učenik i logoped bili u prostoriji, ali su se zatekli u okviru vrata.

„Učenik i logoped su bili na vratima, pošto je logoped krenuo da vrati dete do učionice. Deo plafona se u tom trenutku obrušio iz „čista mira“, izjavila je Kaličanin.

Ona je rekla da krov u tom delu zgrade nije prokišnjavao, „pa da može da se kaže da je to uzrok obrzušavanja“.

„U planu je da se menja krov u tom delu zgrade, a a ovaj događaj će možda ubrzati te radove“, kazala je Kaličan.

Prema njenim rečima, zgrada škole „Carica Jelena“ izgrađena je 1972. i do sada u njoj nije bilo značajnijih radova, osim što su 2000. zamenjeni prozori i ulazna vrata i što je zgrada redovno krečena.

Ona je istakla da zaposleni u školi redovno proveraju stanje u svim učionicama i trude se da za učenike obezbede maksimalno bezbedne uslove, s obzirom da se radi o deci sa invaliditetom.

(Beta)

