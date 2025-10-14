Direktorka Pete gimnazije: Škola pod opsadnim stanjem, država da reši problem

Vršilac dužnosti direktora Pete beogradske gimnazije Danka Nešović kazala je jutros da je ta obrazovna ustanova „pod opsadnim stanjem“ i da država treba da reši problem i omogući da se nastava neometano odvija.

Ona je za televiziju Pink izjavila da su učenici otpočeli blokadu škole, da planiraju tu da ostanu dve nedelje i da je nastavnom osoblju zabranjeno da uđe u zgradu.

Nešović je rekla da u školi trenutno borave i maloletne i punoletne osobe te dodala da među njima ima i onih koji nisu đaci te gimnazije.

Po njenim rečima, nastava se odvijala regularno od 1. septembra i nije bilo zastoja, ali danas nije moguće realizovati časove.

Đaci Pete beogradske gimnazije od sinoć blokiraju školu tražeći da Nešović bude smenjena, da Ministarstvo prosvete raspiše konkurs za izbor novog direktora i da na to mesto bude izabran neko iz kolektiva škole.

Oni traže i da nastavnici koji su tokom prethodne školske godine tu radili budu vraćeni na posao.

Nedeljnik „Vreme“ pisao je ranije da je devetnaestoro nastavnika te škole dobilo otkaz pred početak školske godine i da je to povezano sa njihovom podrškom studentskom pokretu.

(Beta)

