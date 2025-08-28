Direktorka Zavoda u ostavci tvrdi da je od nje traženo da podrži skidanje zaštite sa Generalštaba

Na sastanku kod ministra finansija Siniše Malog, kom su prisustvovali i njegov šef kabineta, gradski urbanista Marko Stojčić i predstavnici Ministarstva kulture, tadašnjoj direktorki Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Dubravki Đukanović rečeno je da ili podrži skidanje zaštite sa kompleksa Generalštaba i tako omogući rušenje tog zdanja ili da podnese ostavku, piše u tekstu ostavke Đukanović, prenosi Nova.rs.

Nova piše da je prošlo više od godinu dana kako su čelni ljudi Republičkog i Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture podneli ostavku pod pritiscima da skinu zaštitu sa kompleksa Generalštab i time omoguće kompaniji Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, da na tom mestu otvori hotel „Tramp“.

Ruševine u Kneza Miloša trenutno imaju status spomenika kulture i po sadašnjim uslovima može da im bude samo vraćen prvobitan izgled.

Kako je Nova.rs pisala, zaposleni u Republičkom i Gradskom zavodu rekli su nadležnima da je ministar finansija Siniša Mali vršio pritisak sa se skine zaštita sa Generalštaba, a portal sada navodi da se to može videti u ostavci Đukanović koju je uputila ministru kulture Nikoli Selakoviću.

U ostavci, koju prenosi Nova, ona je navela da je sastanak održan 22. maja 2024. godine u Ministarstvu finansija, na kom su pored Siniše Malog i njegovog šefa kabineta Luke Tomića, prisustvovali i glavni urbanista grada Beograda Marko Stojčić, i predstavnici Ministarstva kulture, Miomir Đorđević, državni sekretar, Slavica Jelača, sekretar Ministarstva i Danijela Vanušić, pomoćnik ministra u Sektoru za kulturno nasleđe i digitalizaciju.

„Predočeno mi je da ukoliko kao direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture ne podržim skidanje zaštite za zgrade Generalštaba u Beogradu i time omogućim rušenje ovog zdanja, treba da 3. juna podnesem ostavku“, piše između ostalog u dokumentu koji je potpisala Đukanović.

Kako je dalje navela, ona kao direktorka ustanove koja treba da obavlja delatnost zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa ne može da se saglasi sa rušenjem kompleksa koji uživa zaštitu zakona po tri osnova.

„Zgrada Generalštaba je proglašena za kulturno dobro 1984. godine, utvrđena je pod nazivom zgrada Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore i Ministarstva odbrane u Beogradu za spomenik kulture 2005. godine i uvrštena u obuhvat prostorne kulturno-istorijske celine uz Ulicu kneza Miloša u Beogradu utvrđene za nepokretno kulturno dobro 2020. godine, čime je jasno i nedvosmisleno iskazan stav službe u pogledu zaštite ovog nepokretnog kulturnog dobra“, piše u tekstu ostavke.

Đukanović je napisala da ne može da se sa stanovišta njenih stručnih i naučnih kompetencija saglasi sa „neprimerenim intervencijama, koje bi trajno poništile sve vrednosti kompleksa koji svedoči o najvišim dometima savremene srpske arhitekture“.

„U više navrata sam sa pozicije direktora Republičkog zavoda davala predloge koji bi pomirili ekonomske i i razvojne interese države sa principima zaštite kulturnog nasleđa, ali nijedan od ovih predloga nije prihvaćen. S obzirom da su sastanku 22. maja prisustvovali relevantni predstavnici Ministarstva kulture, zaključujem da je stav nadležnog Ministarstva da podrži skidanje zaštite sa kompleksa Generalštaba i njegovo rušenje, sa čime ne mogu da se saglasim i stoga dajem ostavku na mesto direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture“, piše između ostalog u tekstu ostavke.

Tužilaštvo za organizovani kriminal vodi istragu u slučaju „Generalštab“, u okviru koje je uhapšen Goran Vasić, koji je izabran za direktora Republičkog zavoda za zaštitu nakon ostavke Đukanović.

On je priveden zbog sumnje da je falsifikovao dokumenta zbog kojih je Generalštab skinut iz registra kulturnih dobara, a na saslušanju u Tužilaštvu je priznao krivicu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com