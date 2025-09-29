Disciplinski postupak protiv tužiteljke Savović, podrška građana ispred tužilaštva u Beogradu

Na sednici Disciplinske komisije Visokog saveta tužilaštva (VST) je danas razmatrana prijava protiv tužiteljke Bojane Savović iz beogradskog Višeg javnog tužilaštva (VJT).

Protiv nje je tužilac Miodrag Marković podneo prijavu jer se, kako je naveo, tokom jedne rasprave još pre dve godie „nije ophodila prema njemu s uvažavanjem i poštovanjem“. Tu prijavu je potpisao i šef Višeg javnog tužilaštva Nenad Stefanović, ali nije prisustvovao današnjem postupku.

Sporan događaj je bio u decembru 2023, a Marković, prvi zamenik Stefanovića, prijavu je podneo u januaru 2024.

Tokom sednice se ispred zgrade VST, na poziv inicijative Proglas, okupilo 200 kolega Bojane Savović, studenata i građana koji s transprantima s porukama podrške tužiteljki među kojima i „Bojana se ne boji“, „Stop poltičkom progonu“.

Posle skoro dvočasovne sednice, Savović i advokat Zdenko Tomanović su kazali novinarima da se radi o političkom procesu i pokušaju zastrašivanja.

(Beta)

