Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Šou emisija „Džimi Kimel uživo“, čija je suspenzija sa televizijske mreže Ej-Bi-Si (ABC) izazvala lavinu vrlo negativnih reakcija u SAD zbog pitanja slobode govora, ipak se vraća u etar, i kako prenosi večeras Si-En-En (CNN), biće emitovana sutra uveče.

Kompanija Volt Dizni, vlasnik ABC-a, saopštio je večeras preko CNN-a da je prošle srede odlučeno da se „suspenduje produkcija šou-programa kako bi se izbeglo dodatno podjarivanje napete situacije u emotivnom trenutku za ovu zemlju.“

Taj trenutak bilo je ubistvo konzervativnog aktivista Čarlija Kirka.

„To je odluka koju smo doneli, jer smo smatrali da su neki od (Kimelovih) komentara bili vremenski loše tempirani i samim tim lišeni osećajnosti. Ovih nekoliko dana smo proveli u dubokim razgovorima sa Džimijem, i nakon tih razgovora došli smo do odluke da šou vratimo na program u utorak“, saopštio je Dizni.

„Džimi Kimel uživo“, jedna od najpopularnijih američkih komičarskih emisija, naglo je i na neodređeno vreme skinuta s programa nakon što su ABC-u upućene pretnje šefa Federalne komisije za komunikacije Brendana Kara kao i mreža Sinkler i Nekstar koje prenose program ABC, podseća CNN.

Pretnje su upućene zbog Kimelovog monologa u poslednjoj emisiji u kojem se slavni komičar osvrnuo na to kako je američki konzervativno-nacionalistički pokret MAGA (skraćenica od „Učinimo Ameriku ponovo velikom“) reagovao na nedavno ubistvo Čarlija Kirka.

Međutim, vest o suspenziji Kimelove emisije izazvala je žučni talas osuda na račun Diznija i mreže ABC, a preteće poruke Brendana Kara oštro je kritikovao čak i uticajni republikanski senator Ted Kruz.

