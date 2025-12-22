Đilas: Ako Vučić ne uradi ono što mora sa NIS-om šteta će biti nenadoknadiva, a Putin nek izvini

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u vezi sa NIS-om, ne sme da uradi ono što mora da se uradi i da svakodnevno povećava razmere štete koja će uskoro postati nenadoknadiva.

Đilas je podsetio da se predsednik Rusije Vladimir Putin, govoreći o Naftnoj industriji Srbije (NIS), pozvao na ono što piše u međudržavnom energetskom sporazumu zaključenom između Srbije i Rusije, a na osnovu koga je Gaspromnjeft kupio većinski deo srpske kompanije, ali, kako je rekao, gospodin Putin je zaboravio samo jednu sitnicu.

„Taj sporazum je imao i deo u kome se preciziralo da će preko teritorije Srbije proći gasovod Južni tok, koji bi nam donosio oko 200 miliona evra godišnje i od koga nije bilo ništa, rekao je Đilas u pisanoj izjavi.

Dodao je da od Južnog toka nije bilo ništa, jer Evropska unija nije dozvolila njegovu izgradnju, a Rusi su rekli „viša sila na to ne možemo da utičemo“.

„E pa gospodo i sada je viša sila, jer Amerika kaže ne može NIS, u kome su Rusi vlasnici, da nastavi da radi. I mi kao Srbija na to ne možemo da utičemo. A ako viša sila važi za vas, mora da važi i za nas“, rekao je Đilas.

Naveo je da očigledno gospodin Putin ne deli ovakav stav, očigledno da smatra da, na ono na šta se poziva Rusija, Srbija nema pravo da se pozove.

„A ima itekako. I mora, jer energetska stabilnost Srbije mora biti naš primarni interes. Svaki dan koji gubimo, jer Vučić ne sme da uradi ono što mora da se uradi, povećava razmere štete koja će uskoro postati nenadoknadiva“, poručio je Đilas.

(Beta)

