Đilas: Brnabić slavi Božić sa ubicom i ratnim zločincem, ali neće da priča sa evroparlamentarcima

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas kritikovao je danas na skupštinskoj sednici predsednicu parlamenta Anu Brnabić što je gostovala na televiziji Informer zajedno sa „osuđenim ubicom i ratnim zločincem“, a ne želi da se sastane sa evroparlamentarcima.

On je kazao na skupštinskoj sednici da je predsednica parlamenta na Božić sedela u studiju u kom je pevao osuđeni ubica, a da je pored nje sedeo predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj koji je „otelotvorenje zla“.

Kazao je da je neprimereno što Brnabić nije osudila pesme u kojima se državljanke Srbije muslimanske veroispovesti nazivaju Turkinjama i da takav program ne doprinosi multikulturalizmu.

Govoreći o zakonima koji su na dnevnom redu, kazao je da predlagač seta pravosudnih propisa iz redova Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić nije stručan i da je sumnjiva njegova fakultetska diploma.

Upitao ga je gde je završio prve dve godine studija i zašto vlada Srbije nije predložila te zakone.

Kazao je da je besmisleno što je na dnevnom redu skupštine usvajanje izveštaja Agencije za energetiku za 2023. godinu.

„Mi treba da pričamo o tome što se EPS raspao, uvozimo trećinu struje, uvozimo ugalj, ljudi nemaju struje zato što je pao sneg, ugovore za gas potpisujemo na mesec, stala nam je rafinerija, a preti opasnost da stane ceo NIS“, kazao je Đilas.

Brnabić je odgovarajući Đilasu iz poslaničkih klupa rekla da vlast neće da „otima NIS Rusima“ i optužila ga da je odgovoran za afere koje su se desile dok je bio gradonačelnik Beograda.

„Moralne pridike mi drži čovek koji je tukao ženu i njene roditelje (…) Đilas je ekspert za otimanje“, kazala je Brnabić.

Poslanik Mrdić je rekao da se godinama bori za pravdu, da je štrajkovao glađu zbog toga, te ocenio da Đilasove kritike na njegov račun nisu osnovane.

Poslanik SNS Marko Atlagić optužio je prethodnu vlast da je od 2008. do 2012. godine imenovala za sudije i tužioce ljude koji nisu stručni, obučeni i dostojni te da je na taj način „uništila pravosuđe“.

Po njegovim rečima, broj nerešenih sudskih predmeta se povećao tokom tog perioda, a posledice „neuspele reforme“ se osećaju i danas.

U skupštini Srbije juče je počela rasprava o 25 tačaka dnevnog reda među kojima je pet pravosudnih zakona.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com