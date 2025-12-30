Đilas: Ni Vučić ne zna kada će biti izbori, jasno je da nema većinsku podršku

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je da će vanredni parlamentarni izbori biti sledeće godine, ali kada ne zna ni predsednik države Aleksandar Vučić, i istakao da režim nema većinsku podršku građana.

„Izbore ćemo imati sledeće godine, a kada tačno, to zavisi od Aleksandra Vučića, ali i mnogih drugih stvari koje će se dešavati. Danas ne postoji niko ko vam tačno može reći koji mesec ili datum. Ni Vučić ne zna kada će biti izbori“, rekao je Đilas u intervjuuu za nedeeljnik NIN.

On je ocenio da je „jasno da režim više nema većinsku podršku u Srbiji, to nije sporno“, kao i da se to vidi i po rezultatima lokalnih izbora.

„Ako je Srpska napredna stranka (SNS) imala 46 odsto na poslednjim parlamentarnim, koji su od strane evroposmatrača i opozicije ocenjeni kao neregularni, u Mionici je imao 70 i nešto, u Negotinu 75…, a sada u Mionici ima 52, a u Negotinu 60 i nešto, u Sečnju ima manje od 60, sa Socijalističkom partijom Srbije (SPS) zajedno ni 65, a imali su više od 80…, jasno je da veliki pad postoji i na republici“, ukazao je Đilas.

On je rekao i da ne zna kako će opozicija na izbore, u koliko kolona, i da SSP još ne razmišlja o tome.

„To zavisi od mnogih stvari. Jasno je jedino da vlast nema podršku koliku je imala. Srbija je podeljena, pola-pola. Većina građana je za promenu vlasti, ali je veliko pitanje kako da se to prenese u procente na izborima koji se održavaju pod ovim uslovima. Odnos je pola-pola, s tim što je ova polovina protiv vlasti realno za nekoliko procenata jača. Naravno, pod uslovom da svi koji su danas opozicija to zaista i jesu“, naveo je Đilas.

„Kada bi do izbora došlo uz prethodno formiranje tehničke vlade sa trajanjem od sto dana, siguran sam da bi rezultati jasno pokazali da je većina ljudi u Srbiji za promenu vlasti“, rekao je Đilas.

„Sto dana da se pripreme izbori koji će biti bar malo izbori, da prođemo bez ljudskih žrtava i da sve strane mogu da prihvate rezultate. Tehnička vlada po modelu Makedonije, ministri iz redova protivnika vlasti i iz redova vlasti. Kažu mi, pa vi hoćete u vladu sa SNS-om, ljudi moraju da razumeju, ta vlada bi bila izborno telo. Pa i u Izbornoj komisiji sedimo zajedno sa SNS-om. Sve što je u vezi s izborima ne može bez dogovora“, objasnio je Đilas.

„Imamo strahovitu krizu društva, takve krize se rešavaju izborima, ali moraju da budu pravi izbori da bi rešili krizu, inače će proizvesti još veću agresiju“, kazao je on.

„U ovom trenutku većina ljudi je za promenu vlasti. Ali pre toga treba prebrojati glasove, kontrolisati listiće u kutijama… Zato mi i insistiramo na tehničkoj vladi od sto dana“, rekao je Đilas.

Na pitanje o studentskoj listi odgovorio je da je „sama ideja studentske liste na kojoj nisu studenti, specifična“.

„Neki ljudi kažu ‘studentska lista studentima’, kažu da bi to bilo mnogo prihvatljivije nego da se neki ljudi tu guraju. A očigledno je da mnogi sami sebe stavljaju na listu“, rekao je Đilas.

(Beta)

