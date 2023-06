Đilas: Nisam pretio Vučićevom propagandisti Milovanoviću

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas odbacio je danas kao „laži“ navode urednika dnevnika Srpski telegraf Saše Milovanovića da mu je pretio tokom slučajnog susreta na beogradskom aerodromu.

Milovanović je prethodno izjavio da je sa maloletnom ćerkom čekao red za ukrcavanje na let za Istanbul kada mu je prišao lider SSP, „dotakao“ ga po ramenu i uputio mu pretnje.

„Rekao sam ono iza čega stojim i što je nepromenjivo – da mu nikada neću oprostiti reči izgovorene na Pinku da sam tukao članove porodice i to pred svojom decom i da to može da bude okidač da moja deca postanu nasilnici, kao i da je Centar za socijalni rad trebalo da mi decu oduzme. Da je bilo šta od toga istina davno bih za to odgovarao“, naveo je Đilas u pisanoj izjavi.

Dodao je da tokom leta nije imao daljih kontakata sa „Vučićevim propagandistom“, jer je, kako je rekao, Milovanović kao „uspešan novinar leteo biznis klasom“.

„Postoje i svedoci da mu nisam pretio niti sam rekao da će on mene zapamtiti. Ali ja jesam zapamtio njega i njegove laži zbog kojih je osuđen više od deset puta. Laži da sam tajkun koji prikriva vlasništvo i izbegava plaćanje poreza, sve do neverovatnih tvrdnji da sam tražio da Danilo Vučić bude ubijen, da uvozim vakcine koje Srbe pretvaraju u zombije, da su Srbi jedini kriminalci na Kosovu, kako radim za Kurtija, kako imam račune na Mauricijusu“, naveo je lider SSP uz objavu naslovnih strana Srpskog telegrafa u kojima je pomenut u tom kontekstu.

(Beta)

