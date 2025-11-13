Đilas pisao Bekeratu: Nema šta da se čestita, REM je još jedna Vučićeva prevara

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas poručio je ambasadoru Evropske unije u Srbiji Adreasu fon Bekeratu da „nema šta da se pozdravi“ u vezi sa izborom članova Saveta REM-a i da svi koji izbor ovakvog REM-a vide kao napredak, saučestvuju u prevarama Aleksandra Vučića.

„Odbijanjem da glasa za devetog člana SNS je sprečio formiranje REM-a koji bi bio u mogućnosti da donosi odluke zbog kojih postoji. To znači da će se teror Vučičevih televizija nad građanima Srbije i nad istinom nesmetano nastaviti. Očekujemo da četiri nezavisna kandidata koji su izabrani postupe u skladu sa izjavom koju su svi nezavisni kandidati potpisali i obećanjima koja su data“, napisao je Đilas u odgovoru Bekeratu.

Dodao je da je Stranka slobode i pravde upozoravala da ovako vođen proces neće doneti nikakvo rešenje.

„Predlagali smo da se ne prihvati pijačni model i da se zahteva da svih 18 kandidata o kojima se poslanici izjašnjavaju budu ljudi od integriteta koji ispunjavaju sve zakonom propisane uslove. Upozoravali smo da će Aleksandar Vučić i Ana Brnabić slagati one kojima su obećavali da će u bar pet kategorija biti izabrani nezavisni kandidati. Govorili da je nebitno da li je od devet članova nezavisno njih četiri, jedan ili nijedan, jer REM nije debatni klub nego telo koje treba da donosi odluke u skladu sa zakonom. Na žalost, naš glas se nije čuo i danas, što se tiče oblasti koju REM treba da uredi, imamo istu situaciju kao i prethodnih deset godina“, naveo je Đilas.

Kako je u saopštenju SSP navedeno, Dilas je sve koji tvrde da je ovo napredak pitao je da li ovakav REM može da oduzme frekvenciju nekoj od televizija sa nacionalnom frekvencijom jer je propagandni deo organizovane kriminalne grupe?

„Da li može da sankcioniše one koji šire mržnju i lažu građane Srbije? Da li može da dodeli petu frekvenciju nekoj profesionalnoj televiziji? Na svako od ovih pitanja odgovor je odričan“, rekao je Đilas uz ocenu da nikakvog napretka nema i svi koji to govore prihvataju da učestvuju u još jednoj Vučićevoj prevari koja treba da mu pomogne da prolongira ono što je neizbežno – odlazak sa vlasti i suočenje sa pravdom.

(Beta)

