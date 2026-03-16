Đilas pozvao RTS da prenosi predstavljanje plana SSP za razvoj Srbije do 2030. godine

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas uputio je danas dopis direktorki Radio-televizije Srbije Manji Grčić sa zahtevom da javni servis u sredu, 18. marta uživo prenosi predstavljanje plana te stranke za razvoj Srbije do 2030. godine.

Đilas je u dopisu podsetio da je RTS 7. marta uživo prenosio obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je, po navodima lidera SSP, predstavio plan „Srpske napredne stranke“ za razvoj zemlje do 2030. godine.

„Iz činjenice da Aleksandar Vučić može da bude predsednik samo do početka 2027. godine jasno je da to nije bio njegov predsednički plan već plan vladajuće stranke čiji je član i nosilac svih SNS lista na svim izborima. Imajući u vidu da je RTS javni servis, očekujemo da na isti način ispratite i prezentaciju plana najveće opozicione stranke“, naveo je Đilas a preneo SSP.

Dodao je da je Stranka slobode i pravde „planirala“ da plan „Srbija 2030“ predstavi u beogradskoj MTS dvorani u sredu od 13 časova ali da je zbog programske šeme televizije „spremna“ da pomeri vreme održavanja ukoliko ih Javni servis obavesti o tome na vreme.

(Beta)

