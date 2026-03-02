Đilas pozvao SNS i tužilaštvo da reaguju povodom izjave Milenka Jovanova

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas pozvao je danas Srpsku naprednu stranku (SNS) i tužilaštvo da reaguju na izjavu šefa poslaničke grupe SNS-a Milenka Jovanova, koji je, poredeći situaciju u Srbiji i Iranu, izjavio da u Srbiji nijedan demonstrant nije ubijen isključivo zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

„Režim Aleksandra Vučića je sinoć poslao najopasniju poruku do sada – da su spremni da pucaju na sopstveni narod kako bi ostali na vlasti“, naveo je Đilas u pisanoj izjavi, preneo je SSP.

Istakao je da je Jovanov, pokušavajući da izgovori još jednu pohvalu na račun svog šefa, zapravo priznao da bi Ana Brnabić, Miloš Vučević, on lično, ali i svi ostali, da su bili u mogućnosti, naredili da se puca u narod.

„Priznao je da zemlju vode ljudi koji su zarad ostanka na vlasti spremni na masovna ubistva građana Srbije. Da je ozbiljan u tome što govori pokazuje i to što se zahvalio bogu ne zato što nije bilo žrtava, nego zato što je, kako kaže, ‘pobeđena obojena revolucija’. Dakle životi građana ništa ne znače, može ih biti ‘desetine hiljada mrtvih’, važno je jedino da SNS ostane na vlasti“, naveo je Đilas.

Prema njegovim rečima, Jovanov je nehotično izgovorio istinu koju režim godinama pokušava da sakrije – da se i u Iranu i u Srbiji ljudi bore protiv autoritarnog poretka koji im je oduzeo slobodu.

„I to nije jedina sličnost. Sinoć je vlast poslala građanima Srbije poruku kakvu nijedan demokratski režim nikada ne bi smeo da izgovori – da im je vlast važnija od života građana. Ako Srpska napredna stranka odmah ne smeni Jovanova zbog ove skandalozne izjave, postaje potpuno jasno da su svi oni spremni na isto, samo da bi sačuvali funkcije i privilegije. Očekujemo da povodom skandalozne izjave reaguje i tužilaštvo“, poručio je Đilas.

Gostujući sinoć na televiziji Pink, Jovanov je izjavio da je u Srbiji pokušaj „obojene revolucije“ trajao 15 meseci tokom kojih nijedan demonstrant nije ubijen.

„Ništa od toga se nije desilo – isključivo zahvaljujući predsedniku Vučiću. Bilo ko od nas da je rukovodio zemljom, u nekom trenutku bi izgubio smirenost, racionalnost i povukao neki potez koji bi doveo do eskalacije“, naveo je Jovanov.

(Beta)

