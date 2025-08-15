Đilas: Premijer Đuro Macut da smeni Dačića i hospitalizuje Vučića

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas upitao je danas predsednika Vlade Srbije Đura Macuta da li ima hrabrosti da smeni ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića, a predsednika Srbije Aleksandra Vučića „hospitalizuje“, navodeći da Macut kao premijer ima sve ingerencije da zaustavi nasilje „pre nego što padnu prve žrtve“.

„Đuro Macute, ima li u tebi promila hrabrosti da zakažeš vanrednu sednicu Vlade Srbije i smeniš po hitnom postupku Ivicu Dačića sa mesta ministra policije? Ima li u tebi bar u tragovima lekarske časti da ne dozvoliš da svim polugama države upravlja dokazano bolestan čovek koga treba hospitalizovati – Aleksandar Vučić“, pitao je Đilas premijera u otvorenom pismu, objavljenom na sajtu stranke.

Đilas je Macuta pitao i šta sve „odbija da vidi sa svojim bezimenim ministrima“, uz ocenu da oni „deluju unezvereno kao da ni sami ne znaju kako se zovu“.

Parama iz budžeta države Srbije, kako Đilas tvrdi, Vučić plaća „na hiljade kriminalaca i batinaša koje huška na narod – na mlade, na decu, na žene“.

„Nikoga od njih policija ne hapsi, tužilaštvo ne procesuira. Tuku ljude na ulicama, u autobusima, u automobilima pošto prvo preplave autoput. Prebijaju i političare, narodne poslanike. Bukvalno svakoga ko se suprotstavi Aleksandru Vučiću – sa jasnim ciljem da im nanesu teške telesne povrede“, dodao je lider SSP.

On tvrdi i da ti ljudi „kao zveri puštene s lanca, deluju uz potpunu podršku policije“, navodeći da ta policija „ne samo da saučestvuje sa huliganima, već brutalno premlaćuje i vezane ljude, posebno sinoć u Valjevu“.

„Sinoć su na ulice Beograda izvedena i oklopna vozila, kako bi se poslala poruka straha i sile. U Novom Sadu su na ulice izvedeni pripadnici Vojske. Vučić i Dačić će, bez ikakve sumnje, biti krivično gonjeni za sva zla koja su naneli ovom narodu od brutalnog nasilja do sistematske pljačke“, ocenio je Đilas.

U otvorenom pismu Macutu, naveo je da, ako uskoro nešto ne uradi, nečinjenjem postaje „saučesnik koji će sa njima biti procesurian“.

„Jer Aleksandar Vučić i Ivica Dačić su direktno odgovorni za ovo nasilje i sve što se dešava u Srbiji. Đuro, lekar si po struci, ne smeš da okrećeš glavu od krvi koja se proliva na ulicama Beograda i cele Srbije, jer zvanično i formalno ti predvodiš Vladu republike Srbije. Vladu koja faktički ne postoji. Pokaži Đuro da li si čovek i lekar, ili si jedno veliko ništa“, naveo je Đilas.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com