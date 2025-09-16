Đilas: Ruska obaveštajna služba punom snagom podržala Vučića

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas danas je izjavio da je obaveštajna služba Rusije „punom snagom podržala Vučićev režim“.

„Ruska obaveštajna služba ponovo je izmišljanjem ‘srpskog Majdana’ punom snagom podržala Vučićev režim. To nije prvi put – isto su radili i pred proteste organizovane zbog krađe izbora pre godinu i po dana. Tada se Aleksandar Vučić javno zahvaljivao na ‘informacijama’ koje su mu dali, po kojima je opozicija navodno pripremala taj isti ‘srpski Majdan'“, rekao je Đilas, a SSP je preneo u saopštenju.

On je dodao da ruska služba nije „otkrila“ ko danas predstavlja Srbiju u rusko-srpskom komitetu protiv „obojenih revolucija“.

„Da li je to i dalje Aleksandar Vulin, bivši šef BIA kome su SAD uvele sankcije zbog veza sa organizovanim kriminalom“, upitao je Đilas.

