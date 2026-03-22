Đilas: Srbija može u EU 2030. ako znate šta i kako hoćete

Predsednik opozicione Stranke slobode i pravde Dragan Đilas je danas izjavio da je moguće ostvariti plan o Srbiji u Evropskoj uniji 2030. godine ukoliko se zna šta se hoće i ako ima ljudi koji to mogu da ostvare.

Na sednici Glavnog odbora Stranke slobode i pravde (GO SSP) u Požarevcu, predstavljeni su Deklaracija o putu ka EU i Plan o ulasku Srbije do 2030. godine.

Đilas je rekao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne želi Srbiju u EU i radi sve suprotno toj ideji i podsetio na tekst koje je Vučić napisao zajedno sa Edijem Ramom u kojem se traži pristup sa ograničenim pravima.

Predsednik SSP pohvalio je kadrove svoje stranke i istakao da je od aprila 2019. kada je ona nastala, vidljivo da ni jedna stranka nema toliko kvalitetnih kadrova koji su spremni na promene.

„Prvi uslov za Srbiju u EU 2030. je da znamo šta želimo, drugi uslov je da znamo kako da uradimo i u deklaraciji koju ćemo usvojiti piše godinu po godinu šta sve treba uraditi. Hoćemo da Srbije bude u EU kako bi svi Vučići, Mali i svi Veselinović koji pljačkaju zemlju bili zatvoreni kao članovi organizovane kriminalne grupe“, rekao je Đilas.

Ponovio je plan o platama 400.000 dinara za lekare, za sestre 200.000, nastavnik bi trebalo da ima 250.000 do 2030. godine, a ako neko pita kako, rekao je da se 16 milijardi iz budžeta izdvaja za javne nabavke, a da je pola poslova koruptivno.

Najavio je specijalnog tužioca i tužilačku policiju, zakon o poreklu imovine, fond za povratak opljačkanih para.

„Plan je da BDP raste 6-7 posto godišnje. Fokus treba da ide na domaću privredu, na obrazovanje a ne na jeftinu radnu snagu, nema izvoza drveta i ruda, a poljoprivrednik treba da živi kao kolege u EU“, rekao je lider SSP.

Đilas je podsetio na svoje aktivnosti kao predsednika Košarkaškog saveza Srbije i gradonačelnika Beograda, istakavši da se sve može kad se formira tim ljudi koji znaju.

Za naredne lokalne izbore rekao je da je bilo koji uspeh veliki jer nije reč o izborima, „nego je to pljačka“.

Takođe, kao opasno je naveo opštu radikalizaciju, jer kako kaže, „ono što najavi Vojislav Šešelj, Vučić ispunjava“.

„Vučić je o svom planu pričao 2,5 sata i to na RTS, a mi 37 sekundi juče u emisiji ‘Šta radite bre’ „, rekao je Đilas.

„Šta mislite zašto nema emisije da dođemo, da ispričamo? Prvo, da ne bi narod čuo i mogao da uporedi šta on priča a šta mi, jer kad dođemo na teren, tu mi pobeđujemo“, ocenio je Đilas.

Pozvao je da se ne kritikuju kolege iz opozicije jer je Vučić jedini rival, „da se ne kuka na nepravdu, već da se ljudi ubede šta je i kako moguće“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com