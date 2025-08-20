Đilas (SSP): Brnabić da podnese ostavku, a tužilaštvo da pokrene postupak

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić svojim tvrdnjama nanosi štetu Srbiji i da bi bilo rešenje da podnese ostavku.

Đilas smatra da bi i svi državni funkcioneri na čelu sa Aleksandrom Vučićem trebalo da se ograde od njenih izjava, ali da se to neće desiti jer ona ništa ne govori bez dogovora sa Vučićem.

Đilas je u saopštenju podsetio da je Brnabić izjavom da pad nadstrešnice nije bio nesrećan slučaj već da je nadstrešnica srušena kao početak obojene recolucije, optužila Ameriku, Veliku Britaniju i zemlje Evropske unije da su isplanirale i sprovele teroristički akt u kome je ubijeno 16 ljudi.

„Ovakve optužbe na račun zapadnih zemalja i njihovih lidera iznela je osoba koja obavlja drugu po važnosti funkciju u državi i koja je u više mandata vodila Vladu Srbije. To što mi u Srbiji znamo da Ana Brnabić često izgovara besmislice, odnosno nepovezane reči koje treba da čine rečenicu, ne umanjuje negativne posledice koje ona svojim izjavama i ponašanjem može naneti Srbiji“, naveo je lider SSP u saopštenju.

Dodao je da pored ograđivanja vrha države od njenih izjava, i tužilaštvo treba da pokrene postupak protiv Ane Brnabić zbog širenja panike.

„Naravno, to se neće desiti jer nije Brnabić ovakvu monstruoznu laž izgovorila bez dogovora sa Aleksandrom Vučićem. To je razlog više da uz sav ostali kriminal koji sprovodi ova organizovana kriminalna grupa, svi njeni članovi budu izvedeni pred lice pravde“, naveo je Đilas.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com