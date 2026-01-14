Đilas (SSP): Brnabić u panici širi paranoju o poseti EU parlamentaraca i bruka Srbiju

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je danas da predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić u panici otvoreno širi paranoju o poseti EU parlamentaraca i bruka Srbiju.

Dodao je da Brnabić to radi na isti način kao njen šef (predsednik Srbije) Aleksandar Vučić kad je vređao evroposlanike.

On je u saopštenju ironično napomenuo da je Brnabić napisala sastav na temu „Kako sam se naljutila na Evropski parlament“, a njen rad, kako je naveo, liči na domaći iz nižih razreda osnovne škole.

Naveo je da Evropska unija nije spoljni neprijatelj Srbije, već njen najveći trgovinski partner, najveći donator i ključni izvor bespovratnih sredstava.

„Zemlje koje su taj proces shvatile ozbiljno danas dobijaju milijarde evra upravo zahvaljujući saradnji sa evropskim institucijama i doslednoj primeni zakona“, dodao je Đilas.

Još je rekao da SSP smatra da je dijalog sa evropskim institucijama normalna stvar za svaku ozbiljnu državu.

Đilas je naglasio da Srbija treba da bude deo Evrope po vrednostima, zakonima i životnom standardu građana, a ne zemlja u kojoj se evropski parlamentarci napadaju.

„Uostalom, parlamentarci dolaze (0d 22. do 24. januara) u Srbiju po sporazumima i obavezama koje je ova vlast sama potpisala. To što Brnabić i njen šef glume hrabrost, a u susretima sa evropskim zvaničnicima servilno klimaju glavom, više ne prolazi, jer su ih i oni provalili da lažu“, dodao je.

(Beta)

