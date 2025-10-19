Đilas (SSP): Glasaćemo protiv Zakona o biračkom spisku i izbora članova REM

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Ðilas izjavio je da će ta partija glasati protiv Zakonu o biračkom spisku koje su predložili predstavnici vlasti i izbora članova Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koji će biti biran po „pijačarskom sistemu“.

On je u podkastu „Dežurni krivac“ od strana uključenih u ove procese zatražio odgovor ko se i u čije ime dogovorio sa vladajućom Srpskom naprednom strankom (SNS) za izmene izbornih propisa, odnosno ko je predstavnicima EU rekao da su navedeni predlozi prihvatljivi.

„Da li će po Zakonu o biračkom spisku – koji je predložio SNS, a podržali ga CRTA, CeSID i neki opozicioni poslanici – fantomski birači, poput 50 ljudi koji su prijavljeni na šupu u Prešernovoj 21 u Beogradu, biti izbačeni iz biračkog spiska? Neće. Da li će REM izabran po pijačnom principu u kojem će SNS imati većinu moći da izrekne zabrane emitovanja programa televizija kao što su Informer i Pink ili da oduzme nekome nacionalnu frekvenciju? Neće. Pa čemu onda služe takav zakon i takav REM“, upitao je Ðilas.

Govoreći o biračkom spisku, Ðilas je naveo da je najvažnija stvar brisanje fantomskih birača iz biračkog spiska velikih gradova, posebno Beograda.

„To se rešava poštovanjem zakona po kome se upisuje nečije prebivalište. Jer prebivalište je mesto gde se odigrava većina nečijih životnih aktivnosti. Dakle, ako neko radi ili prima penziju u Vranju ili Banja Luci, ako se leči u Vranju ili Banja Luci, ako mu deca idu u školu u Vranju ili Banja Luci, on ne može da ima prebivalište u Beogradu i samim tim ne može da glasa na beogradskim izborima. A sve ovo se lako proveri. Zakonom se uvede da je kazna za lažno prebivalište milion dinara i 30 dana zatvora, snime se prvi koji su otkriveni da krše zakon i posle dva dana ćete imati redove pred policijskim upravama ljudi koji će prijavljivati stvarna prebivališta“, smatra Ðilas.

(Beta)

