Đilas (SSP): Mionica je Srbija u malom

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je danas da je Mionica „Srbija u malom“ i da su u toj opštini uočljivi isti problemi kao i na republičkom nivou.

Đilas je tokom obilaska Mionice kazao da je u tom mestu korupcija veliki problem i da je životni standar stanovništva nizak.

„Svaki dan me ljudi zaustavljaju na ulici, trećina pita ‘kad će ovaj ludak da ode’, a dve trećine kažu ‘kad će ovo više da se završi’, jer ne mogu da izdrže, a jedan od načina da se privodi kraju jesu izbori u Mionici“, rekao je Đilas, a prenela njegova partija.

On je prilikom posete toj opštini, gde se održavaju lokalni izbori 30. novembra, kazao da će lista SSP biti na glasačkom listiću pod rednim brojem pet i pozvao ljude da glasaju i pomognu na taj način da se kriza u društvu okonča.

Prema njegovim rečima, prvi na listi SSP je mašinski inženjer Milan Gavrilović – Ćićovan koji je pre 11 godina pretučen od strane naprednjaka u Mionici.

Kako je navedeno u saopštenju te stranke, potpredsednica SSP Marinika Tepić i košarkaš Mića Berić su takođe danas posetili Mionicu.

(Beta)

