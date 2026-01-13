Đilas (SSP): NIS-ove rezerve na izmaku, narednih dana snabdevaće samo prioritetne potrošače

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas saopštio je da je danas Naftna industrija Srbije (NIS) obavestila svoje potrošače da im od sutra više neće isporučivari gorivo.

„Rezerve su na izmaku i NIS će narednih dana snabdevati samo, takozvane, prioritetne potrošače“, naveo je Đilas u saopštenju.

Istakao je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić „na svakih desetak minuta proverava svoj mejl očekujući da od Mađara i Rusa dobije informaciju da li su postigli dogovor o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u ili ne, i iz Abu Dabija poručuje da se mi kao država ništa ne pitamo“.

„To je naravno neistina jer članom 8.2 ugovora o prodaji NIS-a Gasprom Njeftu je predviđeno da imamo pravo preče kupovine ruskog udela. A čak i da nije tako Srbija mora da se pita kad je njena energetska stabilnost u pitanju“, dodao je Đilas.

Ocenio je da srpska privreda ulazi u problem koji će trajati dok ne stignu nove količine nafte i rafinerija u Pančevu, u vlasništvu NIS-a, se pokrene, ali samo do 23.januara.

„Neodgovornost srpskih vlasti i odbijanje predloga Stranke slobode i pravde i Stranke Srbija centar da se usvoji zakon kojim država Srbija preuzima upravljanjem NIS-om svakim danom koštaju sve više“, naveo je Đilas.

Po njegovim rečima, takav zakon bi, da Srbija ima vlast koja štiti nacionalne interese, bio na dnevnom redu Skupštine Srbije koja je zakazana za sutra.

„Na žalost ni Aleksandar Vučić, ni predsednica Skupštine Ana Brnabić to ne smeju da urade. Cenu njihovog kukavičluka platiće svi građani Republike Srbije“, istakao je predsednik SSP-a.

(Beta)

