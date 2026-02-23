Đilas (SSP): Odbijanje policije da postupi po nalogu tužilaštva je klasičan državni udar

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je danas da je odbijanje policije da postupi po nalogu tužilaštva u slučaju zatraženog hapšenja lokalnih funkcionera u Boru "klasičan državni udar".

„Upravo to su uradili Vučićevi lojalisti odbijanjem naloga tužilaštva da se privedu gradonačelnik Bora Milikić i nekolicina njegovih saradnika zbog osnovane sumnje za korupciju. Istog sekunda kada se to desilo Tužilastvo je bilo dužno da pokrene krivični postupak i da nalog policiji da privedu sve policajce koji su odbili da sprovedu nalog Tužilaštva. Ali se to nije desilo i time je država prestala da postoji“, naveo je Đilas u saopštenju.

Mediji su ranije javili da je Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu policiji naložilo početkom decembra hapšenje gradonačelnika Bora i funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Milikića i još nekoliko lokalnih funkcionera zbog zloupotrebe položaja, ali da MUP nije postupio po tom nalogu.

Đilas je ocenio da je apsolutno nezamislivo da policija odbije nalog tužilaštva jer to znači da je moć koju po zakonu ima tužilaštvo izmeštena u ruke nekoga ko nema pravo da njome raspolaže.

„I to se svuda u svetu zove državni udar, jer nije državni udar samo kada neko silom menja vlast. Sprečavanje države da funkcioniše posebno u ovako osetljivoj oblasti je klasičan oblik državnog udara. Kod nas je on izvršen od strane Aleksandra Vučića i pripadnika njegove organizovane kriminalne grupe“, dodao je Đilas.

On je ocenio da je posebno poražavajuće to da tužilaštvo nije pokrenulo postupke protiv svih osoba koje su umešane u odbijanje izvršenja naloga za hapšenje.

„Time su se i nadležni tužioci pridružili osobama iz policije u zajedničkom uništavanju države. Umesto što stoje po stepenicama i tako protestuju, tužioci treba da rade svoj posao, da nalože privođenja svih koji krše zakone, da pokrenu postupke protiv svih u policiji koji ne sprovode zakon. To što danas nema ko da ih uhapsi manje je bitno. Bitno je da postoje prijave jer sutra uvek dođe“, ocenio je predsednik SSP.

(Beta)

