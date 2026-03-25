Đilas (SSP) poručio Jovanovu (SNS): Nisi glup već ljigav, napadao si Vučića koji ti je sada šef

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas poručio je šefu poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Milenku Jovanovu da "nije glup već pokvaren i ljigav tip", podsetivši ga da je nekada govorio kako mu je cilj obaranje režima Aleksandara Vučića da bi samo nekoliko meseci kasnije prešao u SNS i prihvatio da mu taj isti Vučić bude šef.

Đilas je tako, na društvenoj mreži X, odgovorio na tvrdnju Jovanova da izbegava da osudi agresiju NATO.

Jovanov je, naime, Đilasovu konstataciju da je 24. marta 1998. u Srbiji formirana crveno-crna koalicija, protumačio kao obračun sa tadašnjom vlašću i kao izbegavanje da osudi agresiju NATO.

„Nisi ti toliko glup da ne shvatiš da ja govorim o sadašnjoj vlasti, pominjući da je na današnji dan pre 28 godina formirana SPS-SRS- JUL vlada čiji je, gle čuda, tvoj šef bio sastavni deo. Nisi ti glup pa da ne znaš da je danas sve isto kao i tada što je bilo, samo si ti tada kritikovao kriminal, korupciju, napad na univerzitete, slobodne medije, prebijanja političkih protivnika, ubistva, a danas to podržavaš“, napisao je Đilas.

Dodao je i da Jovanov „nije toliko glup da ne shvata da ovo nije izjava o bombardovanju Srbije – koje predstavlja kršenje međunarodnog prava i uništavanje pravila na kojima je svet počivao – a koje su izveli ljudi sa kojima se danas lideri SNS ljube i daju im pare građana Srbije, poput Blera, Klintona, Šredera“.

„Naravno, uz saučesništvo Milosevića, Šešelja, Vučića i sličnih koji su nas ubeđivali kako ćemo pobediti NATO, kako ćemo proterati sve Albance preko Prokletija, a koji su na kraju povukli vojsku i policiju sa Kosova i Metohije“, podsetio je Đilas.

(Beta)

