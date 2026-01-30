Đilas (SSP): Poslovni klub Privrednik izdaje saopštenja na nivou opštinskog odbora SNS-a

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je danas, nakon što je poslovni klub „Privrednik“, koji okuplja najveće srpske privrednike, podržao stav predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se energetska stabilnost mora obezbediti u svim vremenskim uslovima, da taj klub izdaje saopštenja „na nivou opštinskog odbora Srpske napredne stranke (SNS)“.

„Osim podrške genijalnoj ideji predsednika da ljudi u 21. veku imaju struju i kad pada sneg, uvaženi privrednici su iskazali spremnost da pruže doprinos brzom i efikasnom sprovođenju reformskih mera koje je Vučić najavio, jer, kao što znamo, taj isti Vučić je na vlast došao juče pa nije mogao prethodnih 14 godina da sprovede reforme, nego će sad to da uradi“, naveo je Đilas u saopštenju.

On je privrednike iz tog kluba upitao gde su bili kada je Vučić na čelo najveće srpske kompanije Elektroprivreda Srbije (EPS) postavio Milorada Grčića, čoveka, kako je naveo, „bez ikakvog znanja i iskustva“.

„Zašto se tada vi, kao ljudi koji ste se dokazali u vođenju velikih sistema, niste oglasili i rekli da će takva kadrovska politika uništiti EPS, umesto što sada, kada je EPS u raspadu, podržavate ideju da se ostvari energetska stabilnost?“, pitao je Đilas.

Pitao je i gde su bili prethodnih 14 godina kada je „srpska privreda uništavan“a, kada su Srbiju prestizale Bugarska, Rumunija, Crna Gora, a vlast „lagala narod kako napredujemo najbrže u Evropi“.

„Gde ste bili da kažete da je udaljavanje od Evropske unije smrt za našu privredu, da smo prezadužena zemlja koja srlja u dužničko ropstvo? Gde ste bili sve ovo vreme da kažete mora država da ulaže u obrazovanje, jer bez visokokvalifikovanih kadrova i tehnologija ne možemo napred, kao što smo to mi iz SSP-a ponavljali“, pitao je lider te stranke.

Optužio ih je da sada, posle 14 godina naprednjačke vlast, podržavaju Vučića kada priča o visokim tehnogijama i veštačkoj inteligenciji i govore da se slažu sa predsednikom da je to važno.

„Ne znam ko je sastavio ovo sramotno saopštenje, ali znam da bez sagalsnosti predsednika kluba, gospodina Veselina Jevrosimovića, nije moglo da ode u javnost. Kao što znam da se niko od članova kluba nije oglasio u javnosti da nije bio upoznat sa njegovim sastavljanjem i objavljivanjem“, pitao je Đilas.

Jevrosimovića je pitao da li je razlog za takav tekst „činjenica da je samo u decembru sa državom potpisao ugovore vredne skoro 300 miliona dinara“.

„A već 14. januara sa Kancelarijom za informacione tehnologije još sedamdeset miliona? A šta je razlog ćutanja svih vas ostalih članova kluba gospodo? Korist ili strah od reakcije režima? Sramotno u oba slučaja“, ocenio je Đilas.

Prema njegovim rečima, ne vlada Vučić zahvaljući glasovima onih koji „zbog plate od pedesetak hiljada dinara zaokruže SNS“, već vlada zahvaljući „vama i sličnima vama gospodo, koji zbog svojih kombinacija ili komformizma ćute ili podržavaju režim koji uništava Srbiju“.

(Beta)

