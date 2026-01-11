Đilas (SSP): Režim je politički mrtav, film je završen i trenutno se emituje odjavna špica

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je danas da je režim u Srbiji politički mrtav, odnosno da je film koji gledamo 13 godina – završen, a da se trenutno emituje odjavna špica.

„Znate ono kad se u bioskopu film završi, upale se svetla i ljudi izlaze, a na platnu ide odjavna špica koja traje i traje i traje. Jer treba da se izređaju svi koji su na bilo koji način učestvovali u snimanju filma. A njih je mnogo i špici nikad kraja. Ali uvek se na kraju na platnu pojavi ono: ‘The end’ (kraj). Uvek se pojavi“, naveo je Đilas.

On je u novoj epizodi svog podkasta „Dežurni krivac“ ocenio da niko ne može da promeni činjenicu da je ovaj režim politički mrtav.

„Ovo što se sada dešava liči na događaje o kojima nekad pročitamo u novinama – policija otkrila da je neka baba umrla pre godinu dve, ali da ukućani to nisu prijavili da bi i dalje podizali babinu penziju. E to se sada nama dešava. Vlast je i dalje vlast, ‘penziju uzimaju’, ali je pitanje dana kada će se otkriti istina“, ocenio je Đilas.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com