Đilas (SSP): Režim u Srbiji ne preza ni od kakvog nasilja

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je danas da režim neće prezati ni od kakvog nasilja, te da će ono biti sve veće i veće.

„Umesto takozvanih ‘lojalista’, sada dobijamo, kako neko reče – ‘superlojaliste’ u policiji“, kazao je on za televiziju Nova, prenela je SSP.

Kazao je i da se profesorka Jelena Kleut izbacuje sa novosadskog Filozofskog fakulteta bez ikakvog osnova, a „studenti koji žele da se pobune, bivaju izbačeni silom od strane policije“.

„To je nešto što je za svaku osudu“, rekao je predsednik SSP, prenela je ta stranka.

Đilas je dodao da očekuje solidarnost profesora Filozofskog fakulteta sa koleginicom i studentima, kao i mogućnost da oni pokrenu štrajk i pokažu da su protiv toga.

Kazao je i da je danas advokatu Čedomiru Stojkoviću određen pritvor i nanogica zato što je nastavio da radi svoj podkast koji mu je sud zabranio da emituje.

Đilas je upitao „Šta uopšte znači to da nekome zabranite korišćenje Jutjuba i Tvitera?“

„U takvoj zemlji mi živimo i sve se to dešava bukvalno dan pre dolaska delegacije Evropskog parlamenta“, dodao je lider SSP.

„Očekujemo pomoć ljudi iz Evrope, kojima su vrednosti na kojima se zasniva Evropa i EU kao najveći mirotvorni projekat koji postoji – zaista važne“, rekao je on.

Đilas je najavio da će učestvovati na sastanku proevropske opozicije sa evroparlamentarcima.

Govoreći o odnosu vlasti prema Evropi, osvrnuo se na predsednicu Skupštine Anu Brnabić.

„Rekao sam Brnabić: ne možete sedeti sa Vojislavom Šešeljem i ići u Evropu. Ili ste sa Šešeljem, ili ste za Evropu. Ona je četiri sata sedela u Informerovoj kafani sa njim, dok su se pevale pesme pune mržnje prema ženama muslimanske veroispovesti, državljankama Srbije“. To je ludilo i budalaština. Vi sedite pored njega, pa je logično da ne sedite sa evroparlamentarcima i predstavnicima EU“, rekao je Đilas.

Prema njegovim rečima, sve proevropske stranke u Srbiji koordinisano deluju i već su održale više zajedničkih sastanaka.

„Zahtevaćemo veće angažovanje Evrope, jasan odnos prema ovim vlastima, da se jasno kaže da ova vlast nije za EU i da ne vodi zemlju u Evropu“, kazao je.

„Mislim da postoji jedna nova reč – evrodezinteg­racija. Znači, imate evrointegracije, proces u kojem zemlje koje nisu članice idu ka Uniji, a na drugu stranu ide jedna zemlja. To je Srbija“, rekao je Đilas.

Poručio je da se građani Srbije danas ne opredeljuju između EU i Rusije, već između Evrope i izolacije.

(Beta)

