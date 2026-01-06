Đilas (SSP): Studenti ne žele komunikaciju s opozicijom, nadam se da će biti razgovora u ovoj godini

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da opozicija nema komunikaciju sa studentima zato što studenti ne žele tu komunikaciju i dodao da se nada da će doći do razgovora u ovoj godini.

„Kada su prešli u to da se mešaju u politiku i da će biti sa svojom listom na izborima, smatram da je to bilo vreme kada je trebalo početi neke razgovore“, kazao je on za televiziju N1.

Naveo je da je na lokalu lakše da se dogovore opozicija i studenti jer je tamo manji pritisak javnosti i jer se manje priča o tome.

„Neka saradnja mora da se uspostavi, ja sam se založio za taj zajednički front, ako već nismo jedna lista, da imamo komunikaciju oko borbe za izborne uslove, oko nekih akcija. Na kraju krajeva protesti u Novom Sadu su krenuli od novosadske opozicije, oni su ih i pokrenuli“, rekao je Đilas.

Dodao je da deo birača neće glasati za studentsku listu, već će glasati za neku opozicionu, zbog teme pridruživanja Evropskoj uniji i nekih ljudi za koje postoji mogućnost da će biti na studentskoj listi.

(Beta)

