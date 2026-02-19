Đilas (SSP): Vladika Justin je żrtva političkog progona

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas oceni je danas da je vladika žički Justin žrtva političkog progona.

On je naveo da je svima jasno da je nalog za njegovo razrešenje stigao sa Andrićevog venca iz kabineta (predsednika Srbije) Aleksandra Vučića, a da je, kako je kazao, Sinod Srpske pravoslavne crkve (SPC) samo puki izvršilac, prenela je SSP.

Lider opozicione SSP u saopštenju je naveo da vladika Justin nije poslušnik režima i da je podržao pobunjene građane i studente.

„Zato je stigla kazna koja još jednom dokazuje da je autokratski režim Vučića sve institucije stavio pod surovu kontrolu i da je strogo zabranjeno iznošenje bilo kakvog kritičkog mišljenja“, naveo je.

Kazao je da se samo 24 časa posle saopštavanja odluke Sinoda pokazalo da su optužbe koje se stavljaju na teret vladiki Justinu laž i da nemaju nikakve veze sa istinom.

Dodao je da je ta odluka još skandaloznija kada se ima u vidu da takve mere nisu primenjivane ni protiv vladika za koje su, kako je naveo, postojali jasni dokazi o izvršenju izuzetno teških krivičnih dela usmerenih čak i prema maloletnim licima.

„Još jednom se pokazalo da u svakom delu našeg društva važi pravilo da svako ko je bespogovorno poslušan ima moć i prepune džepove, a ko misli svojom glavom i želi bolju budućnost za Srbiju i njene građane – taj je meta režimskih napada svih nivoa i načina“, rekao je Đilas.

Sinod SPC je sinoć saopštio da je doneo odluku o razrešenju dužnosti arhiepiskopa i mitropolita žičkog Justina do redovnog zasedanja svetog arhijerejskog Sabora ove godine i da je pokrenuo postupak za utvrđivanje njegove kanonske odgovornosti.

Dodao je da su u toku pregleda materijalno-finansijskog poslovanja eparhija SPC, Komisija Patrijaršijskog upravnog odbora, a potom i Komisija Sinoda, prikupile materijalne dokaze na osnovu kojih je utvrđeno da je Justin počinio „brojne kanonske i druge crkvene prestupe u upravljanju poverenom mu eparhijom žičkom“.

(Beta)

