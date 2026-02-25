Đilas (SSP): Vlast uništila poljoprivredu, a novac iz budžeta troši na kupovinu glasova

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je danas da vlast u Srbiji uništila poljoprivredu a novac iz državnog budžeta troši na kupovinu glasova na izborima.

„Umesto da subvencije idu onima koji potpuno žive od poljoprivrede, pare se bacaju, dele se skoro kao socijalna pomoć i služe za kupovinu glasova. Pare koje dolaze od Evropske unije kroz IPARD fondove se uglavnom podele SNS ekipi uz veliku proviziju koja se nekome vraća u džep, a običan poljoprivrednik ih teško dobije. Zato se pola para vrati Evropskoj uniji jer ih ne iskoristimo i ne potrošimo“, naveo je Đilas u saopštenju.

Istakao je da su poljoprivrednici prinuđeni da protestuju, a rade više od većine građana u Srbiji.

„Gledam vredne ljude koji rade više od većine nas koji živimo u Srbiji i koji nemaju trenutno nikakvu perspektivu, a nemaju je, jer imamo vlast koja je uništila sve pa i poljoprivredu“, rekao je Ðilas.

Prema njegovoj oceni jedan od problema koji je doveo do toga da poljoprivrednici prosipaju i poklanjaju mleko je i devizni kurs.

„Kurs je u Srbiji takav da danas odgovara isključivo uvoznicima jer imamo inflaciju od 50 odsto u prethodnih pet godina, štampana je ogromna količina dinara, a kurs stoji. Do čega je to dovelo? Pa da su cene u Srbiji toliko visoke da se isplati poljoprivrednicima i firmama iz Evropske unije da izvoze mleko i druge poljoprivredne proizvode u Srbiju jer je cena visoka“, kazao je Đilas.

Dodao je vlast nije prihvatila predlog Stranke slobode i pravde da se uradi analiza strukture cena za 100 proizvoda, da bi se videlo, kako je naveo, „ko zarađuje na muci građana, kako dođemo do tako visokih cena, i ko zarađuje na muci srpskog seljaka“.

„Jedino kao deo Evropske unije moći ćemo našim poljoprivrednicima da omogućimo uslove i subvencije koje imaju evropski poljoprivrednici. Sada država mora da reaguje, mora deo para koji se bacaju na EXPO, razne koruptivne projekte, da usmeri na otkup poljoprivrednih proizvoda da bi sačuvali bar postojeći stočni fond, ali i povrtare. Drugog rešenja nema“, ocenio je Ðilas.

(Beta)

