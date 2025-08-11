Đilas (SSP): Vučić i SNS su pet godina odlagali smanjenje trgovačkih marži i bankarskih naknada

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka (SNS) dužni su da vrate hiljade evra građanima jer pet godana nisu prihvatali predloge Stranke slobode i pravde (SSP) da se smanje trgovačke marže i bankarske kamate i provizije, ocenio je danas lider SSP Dragan Đilas.

„Pet godina su ismevali naše predloge da se uradi analiza cena sto najprodavanijih proizvoda, da se vidi kako dolazimo do najskupljih proizvoda u Evropi i da se na osnovu toga smanje marže i spuste cene. Pet godina su odbijali da se kamate i bankarske provizije usklade sa nivoom koji je u Evropi. Pet godina smo slušali Vučića, Jorgovanku Tabaković, Brnabićku kako govore da hoćemo da ukinemo tržišnu ekonomiju, kako smo za komunističku privredu, kako ne znamo ništa“, naveo je Đilas u saopštenju.

Dodao je da sada Vučić govori kako marže i kamate moraju da budu smanjene, i to čini „bez trunke sramote, bez blama, bez ikakve odgovornosti što su građani Srbije ovih pet godina opljačkani za hiljade i hiljade evra jer su plaćali proizvode za kuću i hranu koji su bili među najskupljim u Evopi“.

„Ko će narodu da vrati taj novac koji su morali da daju trgovcima i bankama jer vi neznalice niste hteli da poslušate one koji su za razliku od vas nešto u životu radili i koji znaju? Ili nije bilo u pitanju samo neznanje nego dilovi koje imate jer ste preko svojih ljudi zarobili celu srpsku privredu, pa vam je odgovaralo da sve košta što je moguće više, jer ste tako više mogli da ukradete.“, upitao je Đilas predsednika države.

Istakao je da je vlast „sada kada su cene postale neizdržive, kada se sve raspada i kada ulazimo u predizborni period“, ipak morala da reagujete i da bar načelno prihvati sve što je SSP godinama predlagalia

„Kažem načelno, jer je veliko pitanje da li ćete vi, kao dokazani lažovi i neznalice, bilo šta od ovoga što ste rekli uopšte uraditi“, poručio je Đilas.

(Beta)

