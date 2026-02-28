Đilas (SSP): Vučić ne želi da Srbija ikada bude deo EU

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je danas da zajednička inicijativa predsednika Srbije Aleksandra Vučića i albanskog premijera Ediija Rame kojom se traži ulazak u Šengen i pristup jedinstvenom tržištu EU bez zahteva za članstvo je konačna potvrda onoga što on (Đilas) tvrdi godinama - Vučić ne želi da Srbija ikada bude deo Evropske unije.

„Osim toga, Vučić zna da Evropa nikada neće prihvatiti ovakvu Srbiju u kojoj nema vladavine prava, kojom caruju korupcija i kriminal, Srbiju okrenutu Kini i Rusiji, prezaduženu i nestabilnu, pa sad traži izlaz da ne kaže da je sa njim ideja Srbije u Evropi mrtva“, izjavio je Đilas, prenela je SSP.

On je kazao da je EU za Vučića ono što traži – slobodan režim putovanja, plus slobodan protok robe, usluga, radnika i kapitala, piše u saopštenju.

„Zna on da su EU i nezavisno pravosuđe i slobodni mediji i jake institucije i hapšenje kriminalaca i javne nabavke i nemogućnost postavljanja poslušnih idiota na važne državne funkcije, ali bi da Srbija nikada ništa od toga nema“, kazao je.

Prema rečima lidera SSP, Vučiću je nezavisno pravosuđe problem jer može da sudi svakome.

„Slobodni mediji su mu problem jer to znači da ljudi znaju istinu. Institucije koje rade posao zbog koga su napravljene su mu problem jer onda on ne može da radi šta god hoće“, kazao je.

Đilas je naveo da je Vučiću problematična ideja da kriminalci budu uhapšeni, jer to znači da, kako je naveo, cela organizovana kriminalna grupa sa njim na čelu treba da bude u zatvoru.

„Sprovođenje javnih nabavki mu je problem, jer onda on i ekipa ne mogu da uzimaju stotine miliona evra narodnih para i stavljaju ih u svoje džepove i tako dalje i tako dalje“, dodao je Đilas.

Lider SSP je istakao da „Srbija mora nastaviti svoj put do punopravnog članstva u EU“, jer je, kako je naglasio, „Srbija evropska zemlja i njeni građani nisu građani drugog reda“.

Kazao je da „ne vredi srpski narod manje od ostalih evropskih naroda“, niti, kako je naveo, „ikada sme da prihvati tu poziciju koju mu je namenio čovek koji prezire svoj narod“.

„Mi smo milione života ugradili u temelje slobodne Evrope i imamo pravo da živimo kao i svi ostali njeni stanovnici. To pravo nam ne može uskratiti niko, pa ni Aleksandar Vučić“, kazao je Đilas.

U zajedničkom autorskom tekstu za Frankfurter algemajne cajtung, albanski premijer Edi Rama i predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveli su da ne insistiraju na članstvu u Evropskoj uniji, već na prijemu svojih zemalja u jedinstveno evropsko tržište i Šengensku zonu.

(Beta)

