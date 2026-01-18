Đilas (SSP): Vučić svakodnevno ugrožava opstanak države

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas rekao je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić „svakodnevno ugrožava opstanak države“, prenela je danas ta stranka.

Đilas je naveo da je Vučić. „posle razvijanja bliskih odnosa sa Madurom, slanja Ane Brnabić na njegovu inauguraciju i prosipanja suza nad njegovom sudbinom, izjavio da u Iranu Amerika i Izrael sprovode državni udar – i to dva puta“.

„Izuzetno ‘pametna’ izjava koja sigurno neće doprineti boljem položaju Srbije u odnosu na Ameriku“, dodao je Đilas u podkastu „Dežurni krivac“.

Lider SSP smatra da je Vučiću „dugo prolazila politika šibicarenja i laži“, ali je „kap prelila čašu kada je dvojici kineskih špijuna, uhapšenih u Beogradu, dozvolio da pobegnu“.

„Da je precrtan, pokazalo se i kada se američki partner – slučajno i Trampov zet – povukao iz projekta Generalštab, zbog čega je Vučić donosio besmisleni lex specialis“, rekao je Đilas.

Naveo je i da Vučić „u Evropi još ima podršku Makrona i Meloni, ali i ona slabi iz dana u dan“.

„Rusi ga očigledno preziru, što se vidi i kroz odnose prema NIS-u; informacije o ruskim odlukama Vučić saznaje otprilike kao i svaki građanin – putem medija i društvenih mreža“, kazao je Đilas.

Istakao je da je Vučić, pokušavajući da se umili Rusima, pre skoro pola godine zabranio izvoz oružja i municije iz Srbije, čime je namensku industriju gurnuo na rub propasti.

Prema njegovim rečima, magacini namenske industrije su puni, jer zbog zabrane izvoza nemaju kome da prodaju oružje.

„Kada se ovome dodaju najavljene pojedinačne sankcije protiv članova vrha države i biznismena bliskih režimu, postaje jasna panika u redovima organizovane kriminalne grupe, koja se manifestuje kroz brutalne kampanje laži protiv svih koji im se suprotstavljaju“, zaključio je Đilas.

(Beta)

