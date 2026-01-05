Đilas (SSP): Vučić vodi antievropsku politiku

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas je ocenio da predsednik Srbije Aleksandar Vučić vodi „antievropsku poltiku“, prenela je danas ta stranka.

Đilas je rekao da danas, kada je svet podeljen, kada su de fakto EU i SAD u ratu sa Rusijom, odluka da, kako je naveo, „nisi za članstvo u EU je odluka za izolaciju Srbije“, piše u saopštenju.

„A izolovana Srbija, kao jedina evropska zemlja koja nije ili ne želi da bude u EU, nema mogućnost da napreduje i da se u njoj živi bolje“, rekao je Đilas u podkastu „Dežurni krivac“.

Po njegovim rečima, pre pet godina, dok nije počeo rat, ovo pitanje nije bilo podjednako značajno kao sada.

Napomenuo je da se tada moglo pričati o više stubova spoljne politike, pokušavati da se, kako je naveo, sa svima formalno bude podjednako dobar.

„Danas to više nije moguće. Ili si za Evropu ili si protiv“, kazao je lider SSP.

Rekao je da „svi koji govore da ćemo tu odluku doneti u narednim godinama ne razumeju da je odlaganje donošenja odluke jednako negativnom odgovoru na pitanje da li hoćemo u EU“, jer, kako je ocenio, Srbiju niko neće čekati.

Kazao je da „već 13 godina, što kampanjom, što retorikom, Vučić radi na tome da Srbija ima bolje odnose sa Rusijom i Kinom, nego sa EU i Amerikom“.

„Ruse i Kineze nazivao je našim prijateljima, spasiocima, dok je Evropu napadao da je protiv Srbije, da organizuje obojenu revoluciju“, naveo je Đilas.

Kazao je da je Vučićeva „antievropska politika i dovela do pada podrške ideji članstva u EU sa 67 odsto 2012. na samo 33 odsto 2025“.

„I sada smo tu gde jesmo. Pred izborom, ili jesi ili nisi. Negativan odgovor ili čekanje Srbiju zaista pretvara u crnu rupu na tepihu Evrope kako je to obećavao Tomislav Nikolić“, rekao je Đilas.

(Beta)

