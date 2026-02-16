Đilas (SSP): Zajednički front energije studenata i iskustva opozicije

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je da je najbolji recept za obaranje aktuelne vlasti front u kojem će biti i studenti i opozicija i nestranačke ličnosti, dodavši da je uveren da će se ta saradnja ostvariti.

On je u svom podkastu „Dežurni krivac“ naveo da do formiranja takvog fronta nije teško doći jer, sem na društvenim mrežama pristalica jednih ili drugih, nije bilo teških reči između studenata i opozicije.

„To nisu stavovi ni studenata ni opozicije. Moramo da budemo svesni da deo tih ljudi koji pišu takve stvari rade za (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića, plaćeni su za to, a neki to rade jer tako misle, nesvesni da ih je u takav rečnik i isključivost upravo uveo režim govorom kojim nas obasipa već više od deset godina“, smatra Đilas.

On je dodao i da studenti imaju „ogromnu energiju i hrabrost“ i da su mnogo puta pokazali da su spremni na ogromne žrtve i da vole svoju zemlju.

„Imaju i čistotu jer ne rade ništa iz ličnog interesa. Ono što nemaju je životno iskustvo, jer ne mogu da ga imaju sa dvadesetak godina života. U tim godinama ne mogu da imaju ni dovoljno znanja jer nisu završili fakultete i nisu još nigde radili. A znanje se stiče obrazovanjem i radom“, rekao je Đilas.

To znanje i životno „iskustvo imaju ljudi iz opozicije. Ne svi, ali velika većina da. Zato je najbolji recept za pobedu nad Vučićevim režimom zajednički front svih koji su protiv ovakve vlasti“, dodao je on.

(Beta)

