Đilas (SSP): Zakon o biračkom spisku besmislica, neće sprečiti krađu na biračkim mestima

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Ðilas ocenilo je danas da je novi Zakon o biračkom spisku „besmislica“ i dodao da se savetodavnim komisijama ne sprečava krađa na biračkim mestima.

Poslanici Skupštine Srbije su u petak izglasali osam zakona, među kojima su izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

Đilas je u podkastu „Dežurni krivac“ rekao u vezi s tim zakonom da je „prvi problem to što se u biračkom spisku i dalje nalaze preminuli građani. To je posao koji se lako može završiti – dovoljno je da IT stručnjaci obiđu opštine širom Srbije i obrišu preminule iz spiska. Za to je potrebno najviše dva meseca rada“.

Naveo je da drugi problem predstavljaju opštine u kojima je broj upisanih birača veći od broja stanovnika utvrđenog popisom.

„Za to postoje dva razloga. Prvi je što veliki broj ljudi danas živi u inostranstvu, pa ih popisivači nisu zatekli. Oni, naravno, imaju pravo glasa, ali bi zakone trebalo promeniti tako da im se omogući lakše glasanje u zemaljama u kojima žive“, rekao je Đilas.

Drugi razlog su, kako je naveo predsednik SSP-a, lažna prebivališta.

„Rešenje je jednostavno – svima koji imaju lažno prebivalište dati rok od 60 dana da prijave svoje stvarno prebivalište. Posle toga policija od adrese do adrese gde je prijavljeno više od pet ljudi i kazna od milion dinara i tri meseca zatvora za svakog ko ima lažno prebivalište“, kazao je on.

Kazao je da se zatim mora sprečiti glasanje umesto ljudi koji ne izlaze na glasanje ili su u inostranstvu.

„Treba prepisati model iz neke od susednih zemalja koji predviđa elektronsko glasanje. Onaj po kome na svakom biračkom mestu imamo uređaj za očitavanje otiska prsta. I nema više ubacivanja listića, jer nema mogućnosti glasanja za one koji nisu tu“, naveo je Ðilas.

(Beta)

