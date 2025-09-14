Đilas tvrdi da se učesnicima protesta protiv blokada plaća 50 evra za dolazak

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da se učesnicima protesta protiv blokada, na koje pozivaju i na kojima učestvuju funkcioneri Srpske napredne stranke (SNS), plaća po 50 evra za dolazak na te skupove.

„Pare su se juče Vučićevim mitingašima lojalistima delile na Voždovcu i Novom Sadu za šta postoje snimci. Naknada za dolazak je bila 50 evra. Zna se da je tako bilo i u drugim mestima i da je tako na svim Vučićevim skupovima već godinama“, naveo je Đilas u saopštenju na sajtu SSP.

Prema njegovim rečima, juče su na skup na Voždovcu neki došli i bez naknade kako bi videli predsednika Srbije – poput „premijera Đura Macuta ili nekoliko stotina pripadnika Kobri, takođe“.

„Ali većina ostalih je došla zbog novca. U pitanju su desetine hiljada evra crnih para koje potiču ili iz korputivnih poslova sa drzavom ili nekog drugog kriminala, poput trgovine drogom“, tvrdi Đilas.

Lider SSP je naveo da su se pare delile i za boravak u kampu u Pionirskom parku i ispred Skupštine, takozvanom „Ćacilendu“, kao i da je isto rađeno sa „više od sto navijača-lojalista koji su bili poslati na Evropsko prvenstvo u Rigu da sprečavaju skandiranje protiv Vučića“.

„Dva čarter leta, smeštaj i hrana 20 dana, karte za utakmice, naknada za lojaliste… Njihov boravak tamo bi da nismo ispali koštao oko milion evra. Ovako je potrošeno ‘samo’ oko 600-700 hiljada evra. I opet je pitanje isto – ko obezbeđuje taj novac“, pitao je Đilas.

On smatra da je jasno da je taj novac nelegalan, odnosno da su u pitanju „takozvane crne pare i da potiču iz poslova sa drogom ili iz koruptivnih, kriminalnih dilova partije i bratije kojima se razara Srbija“.

„Zato je Srbija među četiri najkorumpiranije zemlje na svetu, a na svetskom nivou odmah iza Nepala. Da postoje tužilaštvo i policija oni bi već danas na osnovu snimaka priveli ljude koji su snimljeni kako dele novac i brzo bi se došlo do toga ko im je te pare dao. Naravno, to se sada neće desiti, ali snimci postoje, i biće sutra osnov za istragu koja će mnoge odvesti tamo gde im je mesto. U zatvor“, dodao je Đilas.

(Beta)

