Đilas: Zalažemo se za zabranu SNS, to je političko krilo organizovane kriminalne grupe, a ne stranka

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da se SSP zalaže za zabranu vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), navodeći da smatra da to nije politička organizacija, već „političko krilo organizovane kriminalne grupe na čelu sa Aleksandrom Vučićem“.

„U toj organizovanoj grupi, postoji medijski deo, institucionalni deo, gde su deo tužilaštva, pravosuđa i policije, …potpuno batinaški, huliganski i kriminalni deo i politički deo – to je SNS“, rekao je Đilas novinarima u „mts Dvorani“ u Beogradu, gde zaseda Glavni odbor SSP.

Kazao da je Glavni odbor SSP danas definisao četiri ključne reči za tu stranku: „sloboda, pravda, sigurnost i Evropa“.

„Da bismo došli do toga da se građani osećaju slobodno, da pravda bude zadovoljena, da budu sigurni, zalažemo se potpuno otvoreno i jasno za zabranu Srpske napredne stranke“, rekao je Đilas.

(Beta)

