Đinistar Đurić u Trstu otvorio izložbu o rimskim carevima rođenim na teritoriji današnje Srbije

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić otvorio je u Trstu izložbu "Putevima rimskih imperatora" i naveo da se odnosi Srbije i Italije nalaze na istorijskom maksimumu, uz značajan potencijal za njihovo unapređenje u kulturnoj, ekonomskoj i političkoj sferi, saopštilo je ministarstvo.

Đurić je izložbu otvorio sinoć u Gradskom muzeju Sartorio i ocenio da ona svedoči o bogatom rimskom nasleđu na prostoru Srbije i njegovom značaju za evropsku kulturnu baštinu.

Izložbu su kreirali Ministarstvo spoljnih poslova, Arheološki institut Srbije i Grad Trst.

Đurić je naveo da Srbija danas „sa ponosom može da govori o brojnim spomenicima iz rimskog perioda na svojoj teritoriji, kao i o dubokom uticaju rimskog prava na srpski pravni sistem, vidljivom kroz istorijske dokumente poput Nomokanona i Dušanovog zakonika“.

Ministar je ocenio da istorijski događaji, poput usvajanja Milanskog edikta, i danas imaju izuzetnu civilizacijsku vrednost.

Govoreći o savremenoj saradnji sa Italijom, Đurić je ocenio da su odnosi dve zemlje izuzetno dobri, uz uverenje da će se nastaviti njihov dalji razvoj u svim oblastima.

On je naveo da Trst ima posebno mesto u istoriji srpskog naroda kao nekadašnji prozor u zapadni svet, ali da i danas predstavlja važnu kapiju za buduće zajedničke projekte.

„Carsko veličanstvo ne treba da se oslanja samo na oružje, već i na zakon“, rekao je Đurić, citirajući latinsku misao kojom je zaključio obraćanje.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici Narodne skupštine Srbije, Srpske pravoslavne crkve, Grada Trsta, italijanskih institucija kulture, kao i srpske zajednice u Trstu, a prisutnima se obratio i konzul Srbije u Trstu Nemanja Sekicki.

Na otvaranju izložbe govorio je i gradonačelnik Trsta Roberto Dipijaca, koji je Đurića uručio Plaketu grada.

Izložba „Putevima rimskih imperatora“ u Gradskom muzeju Sartorio biće otvorena za posetioce naredna dva meseca.

Na teritoriji današnje Srbije rođeno je 17 rimskih imperatora, što ovo područje čini jednim od najznačajnijih izvora carske moći izvan Italije. Većina je rođena u antičkom Sirmijumu (Sremska Mitrovica) i okolini, kao i u Naisu (Niš), a najpoznatiji među njima su Konstantin Veliki, Aurelijan i Prob.

(Beta)

