Đokić (NPS): Borba za normalnu Srbiju počinje u Bajinoj Bašti, vreme je za promenu

Narodni poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Uroš Đokić izjavio je da ne treba razdvajati lokalnu i nacionalnu borbu i da borba za normalnu Srbiju mora početi od sopstvenog praga i dvorišta i preliti se na celu republiku, saopštila je danas ta stranka.

On je naveo da je dogovor za izlazak na izbore u Bajinoj Bašti bio brz i moguć jer su akteri interes grada stavili na prvo mestu.

Đokić je na KTV podsetio da je Srpska napredna stranka na lokalnim izborima 2022. godine nastupila u koaliciji sa sedam stranaka, kao i da vlast sve vreme ukrupnjuje i širi svoj front, bez ideoloških podela i razlika, radi očuvanja vlasti, dok opoziciji stalno podmeću da ne može da se dogovori, da je zla i da postoje različiti interesi.

„Nemamo luksuz da se delimo. Moramo da nađemo način da zajedno radimo i srušimo hobotnicu na vlasti koja uporno insistira na narativu da se različiti slojevi društva koji su protestovali, bilo da su u pitanju studenti, advokati, prosvetni radnici ili poljoprivrednici, ne ujedine i politički ne kanališu, jer bi u suprotnom izgubila svaki osnov da opstane“, dodao je Đokić.

Naglasio je da lokalnu vlast u Bajinoj Bašti ne zanima interes građana, već interesi centara moći, što se vidi na svakom koraku i najbolje se oslikava, između ostalog, kroz lošu zdravstvenu zaštitu, kao i činjenicu da vrtić i udžbenici za osnovce nisu besplatni.

Đokić je objasnio da je ministar Siniša Mali predložio da se 18 milijardi dinara iz ovogodišnjeg budžeta, koje nisu raspoređene za konkretne projekte, dodele za radove na putevima uz ocenu da s obzirom na to da se ove godine očekuju izbori u 10 lokalnih samouprava, nije teško pogoditi koje će firme dobijati te poslove.

„Omladina Bajine Bašte daće više kandidata za listu nego pet opozicionih stranaka, jer uvažavamo činjenicu i smatramo da na listi treba da se nađu svi – i mladost i iskustvo, kao i ljudi čije ime ima značaj u lokalnoj sredini. Na nama je da svi stanemo u jedan front, jer je to recept za uspeh“, naveo je on.

Izbori u Bajinoj Bašti biće održani na proleće.

